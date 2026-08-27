Konami heeft grootse plannen met Silent Hill

Konami heeft grote plannen voor de Silent Hill franchise en wil elk jaar een nieuw deel uitbrengen.

In een interview tijdens Gamescom heeft producer Motoi Okamoto laten doorschemeren dat Konami de franchise zo belangrijk vindt dat ze het liefst elk jaar een nieuw deel uit willen brengen.

Daarom kiezen ze steeds voor andere plaatsen voor de games, zoals Schotland in Silent Hill: Townfall en Japan in Silent Hill f. Overigens zou het bedrijf ook verder kunnen gaan in Amerika, aangezien dit een bron voor verschillende settings zou kunnen worden.

Om hun doel te kunnen realiseren, is het voor het bedrijf nodig om meerdere games tegelijkertijd te ontwikkelen en daar is men nu dus druk mee bezig.

“Er zijn nog veel projecten in ontwikkeling en er zijn titels die nog niet bekend zijn gemaakt. We kunnen dus uiteraard nog geen details prijsgeven. Maar er zijn momenteel wel veel projecten die we onderzoeken en waar we aan werken.”

Volgende maand verschijnt in ieder geval de volgende Silent Hill, want Townfall ligt vanaf 24 september in de winkels.