Diablo 5 aangekondigd voor lente 2029

Blizzard heeft tijdens Blizzcon 2026 aangekondigd dat Diablo 5 in de lente van 2029 zal verschijnen.

De kern van dit aankomende spel is dat Sanctuary is gevallen. De helden zijn verdwenen en Diablo heeft Sanctuary ingenomen. Vertegenwoordigers van Blizzard zeiden op het podium dat het spel draait om de vraag: “Wat moet je worden als de wereld al is gevallen?”

Naast de aankondiging van Diablo 5 werd ook de officiële release van Diablo 4 voor de Nintendo Switch 2 aangekondigd. De game verschijnt op 15 september. Deze aankondiging was geen grote verrassing, aangezien dit alom werd verwacht. De verwachte prijs is €69,99.