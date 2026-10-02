Arc Raiders tijdelijk free-to-play tijdens Frozen Trail lancering

Leuk nieuws voor degene die Arc Raiders willen testen voor een eventuele aanschaf. De game is vanaf de lancering van de Frozen Trail update free-to-play.

Van 8 tot en met 12 oktober kan iedereen de game namelijk gratis spelen en dat valt natuurlijk precies met de lancering van de Frozen Trail update. Vorige maand werd er al uitgebreid aandacht besteed aan de uitbreiding van de game en voor ons is het een reden om de extraction shooter weer eens op te pakken.

De Frozen Trail update wordt namelijk een behoorlijke update en brengt een nieuw level, drie nieuwe Arc vijanden, nieuwe wapens gadgets en nog meer.

Embark Studios heeft het gratis weekend aangekondigd in een nieuwe blogpost en bevestigd dat ArcRaiders gedurende een beperkte periode gratis te spelen zal zijn op Steam, Xbox en PlayStation.

De gratis periode loopt van 8 oktober om 11:oo uur tot 12 oktober om 10:00 uur. Spelers kunnen de volledige game downloaden en spelen zonder een cent uit te geven. Sterker nog, er is genoeg te beleven, want Frozen Trail verschijnt op dezelfde dag.