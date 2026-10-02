The Wolf Among Us Remastered verschijnt op 29 oktober

Telltale Games brengt The Wolf Among Us Remastered op 29 oktober uit. De vernieuwde versie van het verhalende avontuur krijgt onder meer opgepoetste personages, aangepaste belichting en een Noir Mode. De ontwikkelaar wil daarbij trouw blijven aan het origineel.



In een interview met Telltale sprak gamedirecteur Matt Saia over de verbeteringen en de uitdagingen tijdens de ontwikkeling. Volgens Saia was het belangrijk om de game te moderniseren zonder afbreuk te doen aan de stijl en het verhaal die het origineel zo geliefd maakten.

Vernieuwde personages en belichting

Voor The Wolf Among Us Remastered heeft Telltale de personages en omgevingen opnieuw aangepakt. De ontwikkelaar heeft nieuwe modellen en textures gemaakt, die aanzienlijk meer detail bevatten dan in het oorspronkelijke spel. Daarbij wilde het team voorkomen dat bekende personages hun herkenbare uiterlijk zouden verliezen.

Ook technisch is de game onder handen genomen. Telltale heeft de oorspronkelijke engine overgezet naar een nieuwere versie die eerder voor de Batman-games van de studio werd gebruikt. Daarnaast zijn nieuwe shaders toegevoegd voor onder meer reflecterende oppervlakken en bewegende objecten.

Vooral de belichting bleek een grotere klus dan verwacht. Aanpassingen aan scènes zorgden ervoor dat het team de verlichting telkens opnieuw moest afstellen. Uiteindelijk is iedere scène in de game opnieuw belicht.

Een duisterdere blik op Fabletown

Een van de toevoegingen is Noir Mode, waarmee spelers het avontuur in zwart-wit kunnen beleven. Volgens Saia zorgt dat voor een andere sfeer, waarbij de schaduwen en het duistere karakter van de wereld sterker naar voren komen.

De ontwikkelaar heeft ook het uiterlijk van de weerwolfvorm van hoofdpersonage Bigby Wolf flink aangepast. Het personage oogt volgens Saia agressiever en krachtiger dan voorheen, zonder dat zijn oorspronkelijke identiteit verloren gaat.

Ondanks alle veranderingen blijft de basis van het spel intact. Het verhaal, de regiekeuzes en de kenmerkende visuele stijl zijn bewust ongemoeid gelaten. Telltale wil daarmee zowel terugkerende spelers als nieuwkomers een vernieuwde versie van het oorspronkelijke avontuur bieden.

The Wolf Among Us Remastered verschijnt op 29 oktober. De game kan inmiddels op de verlanglijst worden gezet.