The Wolf Among Us remastered verschijnt op 29 oktober

De remaster van Telltales Wolf Among us zal op 29 oktober gaan verschijnen.



De remaster van de game uit 2013 werd tijdens de Summer Game Fest aangekondigd, net als een sequel daarop. Voor wie het nog niet weet: je speelt in de game als Bigby, een variant op de Grote Boze Wolf. Je bent de sheriff van Fabletown en je taak is om met andere sprookjesfiguren samen te werken terwijl je een moord probeert op te lossen.

The Wolf Among Us Remastered is vanaf 29 oktober 2026 verkrijgbaar voor pc (via Steam en de Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox en Nintendo Switch.

Dit nieuws werd bevestigd met een nieuwe gameplaytrailer die werd uitgebracht tijdens Gamescom 2026. De game bevat verbeterde graphics, betere prestaties en toegankelijkheid, een Noir-modus en meer dan een uur aan bonuscontent.