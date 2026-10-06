Details Xbox Elite Series 3 controller gelekt

Er zijn weer wat details gelekt over de Xbox Elite 3 controller uit de back end gedeelte van de website van Design Lab.

Een paar maanden geleden lekte er online een afbeelding van de Xbox Elite Series 3-controller, met een verwisselbare D-pad, paddles aan de achterkant en twee nieuwe, mysterieuze knoppen. Officiële kanalen hebben nog niet veel over de controller onthuld, maar we hebben nu een heleboel nieuwe details om te bekijken, waaronder een aantal interessante nieuwe functies.

Een bericht op r/GamingLeaksAndRumors lijken er nieuwe details van verschillende functies uit de backend van het Xbox Design Lab gelekt. De gebruiker onthulde dat de Xbox Elite Series 3 de codenaam “Edessa” heeft en gekoppeld is aan een accessoire/aanpassingsproduct genaamd “Beatrice”. Ze ontdekten 16 3D-componentmodellen die verband houden met dit product in de backend van het Design Lab. Dit is wat ze vonden:

De aankomende controller zal naar verwachting beschikken over Hall-effect- en TMR-sticks, met aparte module-opties voor standaard, losse en strakke Hall-effect-instellingen. Mogelijk bevat de controller ook magnetische sensortechnologie met stickweerstand. Daarnaast zal de controller waarschijnlijk geavanceerde haptische feedback hebben, zoals blijkt uit de motoropties: “Impulse Triggers (ERMs) & Advanced Haptics (VCAs) Motors.”

Elite Series 3 controller komt mogelijk met audioscrollwiel en meer

De Xbox Elite Series 3-controller kan een speciaal audioscrollwiel bevatten, zoals aangegeven in een van de instellingen. Daarnaast is er een optie voor een stille stickhals, naast standaard en lange versies. Spelers hebben meer opties voor het ontwerp van de paddles, waaronder standaard, klassieke en extra brede paddles. In de backend worden ook functies genoemd zoals “korte/lange paddles, een Butterfly-ingang en lay-outs zonder paddles aan de bovenkant”.

Spelers die de Xbox Elite Series 3 aanschaffen, kunnen kiezen uit verschillende D-pad-opties, waaronder standaard, kruisvormig en gripvast/gefacetteerd. De controller biedt ook 27 verschillende configuraties voor de bovenkant en paddles. De opties voor de frontplaat variëren van metalen afwerkingen tot ontwerpen met namen, een uitgebreid kleurenpalet en gravures.

Daarnaast zijn er vier verschillende SKU’s (stock keeping units) voor de controller. Twee daarvan zijn voor de “Elite Complete”-versie: één met motoren en één zonder. Er zijn ook twee “Base”-SKU’s, die de bovenstaande opties weerspiegelen: één met motoren en één zonder.

Klinkt dit als muziek in je oren of wordt het te technisch? Overigen moeten we dit bovenstaande nemen vooralsnog met een korreltje zout nemen.