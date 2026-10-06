Marvel Rivals Season 10.5 komt met Infinity War en Endgame modi

Marvel Rivals stoomt spelers klaar voor Doomsday en in Season 10.5 komen er speciale Infinity War en Endgame modi.

Dit keer ligt de focus volledig op Avengers: Infinity War en Avengers: Endgame, met twee nieuwe spelmodi geïnspireerd op de iconische Marvel-films. Voor het eerst sinds de lancering voegt Marvel Rivals geen nieuw personage toe aan de selectie; NetEase richt zich in plaats daarvan op het uitbreiden van de Path to Doomsday-ervaring.

Tijdens de meest recente Marvel Rivals Dev Vision onthulde Guang Guang hoe de volgende twee Path to Doomsday-spelmodi zullen werken, waarbij NetEase wederom de gebruikelijke formule op de schop neemt.

De eerste is Infinity War, die op 9 oktober verschijnt. In deze modus nemen 12 spelers het tegen elkaar op in zes teams van twee, waarbij duo’s elkaar treffen in 2v2 deathmatches verspreid over Wakanda.

Als je een ronde verliest, verliest je team levenspunten, en je wordt uitgeschakeld zodra die levenspunten op zijn. Tussen de rondes door kies je kaarten uit een willekeurige pool om je vaardigheden te verbeteren en verschillende builds te creëren.

Elk team ontvangt aan het begin van een wedstrijd een van de zes Infinity Stones, die elk een unieke gameplaybonus bieden. Versla een ander team en je claimt hun steen, waardoor jouw team nog sterker wordt.

Op 22 oktober verschijnt Avengers: Endgame met een enorme PvE-modus voor 50 spelers. Spelers vechten zich een weg door de ruïnes van het Avengers-complex en nemen het op tegen Thanos’ leger in wat ongetwijfeld het meest ambitieuze evenement is dat de game tot nu toe heeft gekend.

Beide evenementen brengen ook interactieve activiteiten naar Times Square, terwijl Halloween-festiviteiten, nieuwe cosmetische items en twee exclusieve evenementen met zich meebrengen.

Season 10.5 van Marvel Rivals gaat op 9 oktober van start!