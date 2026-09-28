Netease legt handelsmerk voor onaangekondigde MMORPG vast

NetEase Games heeft een uitgebreid portfolio in verschillende genres, met een opvallende aanwezigheid in de MMO-sector. Enkele recente succesvolle MMO-games zijn Where Winds Meet en Sword of Justice, en de studio lijkt haar positie in dit genre verder te willen uitbreiden.

Onlangs zijn er twee handelsmerken voor ECC: Redline geregistreerd bij het EUIPO en het USPTO. De informatie over goederen en diensten laat zien dat het hier wellicht om een ​​volledig uitgewerkte MMORPG gaat. Opvallend is dat studio’s zelden het genre van een game specificeren in handelsmerken, wat deze twee registraties juist zo interessant maakt.

Gamestudio’s omschrijven diensten meestal vaag en beschermen een breed scala aan zaken, zelfs als hun ontwikkelingsfocus specifieker is. De Europese registratie van ECC: Redline is een goed voorbeeld, omdat de gebruikte terminologie naar van alles kan verwijzen. De Amerikaanse registratie onderscheidt zich echter, omdat daarin duidelijk wordt vermeld dat het bedrijf “massively multiplayer online role-playing games (MMORPG)” aanbiedt.

We zouden nog niet te zwaar tillen aan deze informatie, aangezien er nog niets officieels is bekendgemaakt en we mogelijk conclusies trekken op basis van een aanvraag die mogelijk nooit openbaar zal worden gemaakt. In een poging meer informatie over deze nog niet aangekondigde game te verzamelen, hebben we de vacatures van NetEase Games doorgenomen, maar we konden geen noemenswaardige details vinden.

De meest relevante vacatures waren die voor een lokalisatie-linguïst (thanks Google translate) en een narratief- en wereldbeeldontwerper, omdat daarin gesproken wordt over quests, evenementen, verhaallijnen, enzovoort, wat gebruikelijk is in MMORPG’s. Nu blijft de vraag over: als ECC: Redline inderdaad in ontwikkeling is, wanneer kunnen we het dan verwachten? Onze beste gok is dat het ergens dit jaar of mogelijk begin 2027 uitkomt, aangezien dan de bezwaarperiode tegen het handelsmerk in Europa afloopt.