Marvel Rival’s Season 8 introduceert Devil Dinosaur en Cyclops

Netease heeft middels twee trailers laten weten dat Season 8 van Marvel Rivals Devil Dinosaur en Cyclops zal introduceren.

Eerstgenoemde zal dan ook bij de start (15 mei) van het seizoen aan het roster worden toegevoegd en Cyclops volgt later. Devil Dinosaur valt onder het Vanguard klasse en kan met zijn klauwen en staart flinke klappen uitdelen. Daarnaast beschikt hij ook over een langeafstandsstraal en een een koepelschild op om schade te blokkeren.

Naast de twee personages wordt er ook een College Student Perks-programma aan de game toegevoegd en kunnen PC-spelers een opslagoptimalisatie verwachten. In de Dev Vision Vol. 17 krijgen we nog veel meer te horen van de ontwikkelaars en die is hieronder te zien!