GTA 6 mogelijk al vanaf volgende week te pre-orderen

Dankzij het Amerikaanse Best Buy weten we dat GTA 6 vanaf 18 mei is te pre-orderen.

De medewerkers van het Amerikaanse bedrijf hebben namelijk mailtjes gestuurd waarin staat vermeld dat de meest geanticipeerde game van het jaar op 18 mei is te pre-orderen. Ook onze collega’s van Insider Gaming bevestigen dat zij het mailtje in huis hebben gehad. Hiermee lijkt het toch definitief dat we in november een aantal snipperdagen kunnen opnemen of zoals Take-Two CEO Strauss Zelnick zei ons “ziek kunnen melden”.

GTA 6 pre-order is now confirmed for May 18, 2026. 🔥 Multiple people on the internet are claiming that they received an affiliate email from Best Buy regarding GTA 6 pre-order campaign. pic.twitter.com/BwdYkonFEK — Grand Theft Auto 6 Alerts (@GTA6Alerts) May 14, 2026

Het nieuws over de pre-orders heeft online opnieuw voor speculaties gezorgd dat de veelbesproken derde trailer wel eens zou kunnen verschijnen. Velen vermoeden dat de trailer zal eindigen met de officiële aankondiging van de pre-orders.

De spanning rondom GTA 6 is de afgelopen maanden alleen maar toegenomen. Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat Rockstar voor het laatst substantiële beelden van de game liet zien, terwijl de tweede trailer al meer dan 160 miljoen keer bekeken is op YouTube.

Nu de opwinding een hoogtepunt heeft bereikt en fans snakken naar nieuwe details, doet de geruchten over een pre-orderdatum van 18 mei velen geloven dat Rockstar eindelijk weer een tipje van de sluier zal oplichten.