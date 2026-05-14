WW1 shooter Gallipoli uitgesteld tot “in de zomer”

Blackmill Games heeft laten weten hun Eerste Wereldoorlog shooter Gallipoli te moeten uitstellen “tot in de zomer”.

De ontwikkelaar laat in een bericht op X weten dat ze op een “kritieke fout” stuitte en dat ze daardoor gedwongen zijn om de releasedatum van de game te verschuiven. De game stond eigenlijk gepland om op 21 mei te verschijnen, maar dat zal pas “ergens in de zomer” zijn.

An update on the launch of Gallipoli — WW1 Game Series – Wishlist Gallipoli now! (@WW1GameSeries) May 12, 2026

Gallipoli is de vierde first person WW1 shooter van de ontwikkelaar. Eerder bracht men Tannenberg, Verdun en Isonzo al uit en dit jaar verschijnt dus Gallipoli. Wij mochten tijdens de Gamescom al aan de slag gaan met de shooter en keken toen al uit na de release! Zodra we een definitieve releasedatum voorbij zien komen, lees je dat uiteraard op onze site!