Releasedatum Eerste Wereldoorlog shooter Gallipoli is eerder dan je denkt

BlackMill Games, de makers van de veelgeprezen Eerste Wereldoorlog FPS-gameserie, hebben de releasedatum van Gallipoli aangekondigd. De volgende grote game in de serie zal namelijk al op 21 mei verschijnen.

De game is geïnspireerd op de historische Gallipoli-campagne en de nalatenschap van het Australian and New Zealand Army Corps (ANZACs) tijdens de Eerste Wereldoorlog. De game biedt volledige crossplay op pc (Steam, Microsoft Store, Epic Games Store), PlayStation 5 en Xbox Series X|S voor €29,99.

Zoals in de trailer al te zien is, kunnen spelers de beroemde strandlanding in first-person perspectief beleven, roeiend van zee naar kust in fragiele boten onder zwaar vuur. Spring vanuit je roeiboot op het strand om dekking te zoeken tegen vijandelijk vuur en vecht je later een weg over de heuvels naar de frontlinie.

Gallipoli speelt zich af tijdens de cruciale campagnes aan het Ottomaanse front van de Eerste Wereldoorlog en biedt een authentieke weergave van de gevechten in de Eerste Wereldoorlog, met een focus op de Gallipoli-campagne en de ANZAC’s. Herbeleef de veldslagen die zich afspeelden vanaf het schiereiland Gallipoli, inclusief een authentieke reconstructie van ANZAC Cove, tot in Neder-Mesopotamië, en neem de wapens op als soldaten van het Britse Rijk of de Ottomaanse strijdkrachten.

Spelers kunnen ook uitkijken naar historisch accurate details zoals persoonlijke explosieven gemaakt van rantsoenblikken, ‘slouch’-hoeden voor de Australische en Nieuw-Zeelandse legerkorpsen en een reconstructie van de beruchte strandlandingen, met de iconische (maar gevaarlijke) roeiboten.

Jos Hoebe, oprichter van BlackMill Games, sprak over de ontwikkeling en de betekenis van ANZAC Day voor hun community: “In aanloop naar ANZAC Day dit weekend, wil onze nieuwe trailer ANZAC Cove in de schijnwerpers zetten, een slagveld dat we zorgvuldig in de game tot leven hebben gebracht. Het is een locatie met een grote historische betekenis en we hopen hiermee mensen aan te zetten tot nadenken over de gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden.”

Een nieuw front in de Eerste Wereldoorlog arriveert in mei

Voortbouwend op de erfenis van authenticiteit en tactische multiplayer-oorlogvoering van de serie, introduceert Gallipoli nieuwe omgevingen, nieuwe gevechtsuitdagingen en enkele van de meest diverse slagvelden die ooit in de WW1-gameserie te zien zijn geweest.

Belangrijkste kenmerken:

• Authentieke veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog: vecht je een weg door de geschiedenis met nauwkeurige kaarten, wapens, muziek en uniformen als soldaat van het Britse of Ottomaanse Rijk.

• Gevarieerd strijdtoneel: neem deel aan expeditionaire oorlogvoering in kustduinen, droge woestijnen, stedelijke gebieden en meer.

• Realistische gameplay: maak kennis met zeer gedetailleerde wapens en uitrusting. Overleef onder vuur in een strijd om het moreel.

• Squad-gebaseerde multiplayer FPS: sluit je aan bij een squad als een van de vele klassen met verschillende specialisaties en werk samen als een team op pc en consoles met crossplay.

• Vecht nooit alleen: bots zullen zich in de strijd om de toekomst van het Ottomaanse front voegen in openbare matches en optioneel in aangepaste matches.

Gallipoli, een uitbreiding van de WW1-gameserie, is de vierde zelfstandige titel in de serie en voegt zich bij Verdun, Tannenberg en Isonzo. Met meer dan vier miljoen verkochte exemplaren in de hele serie, richt elk spel zich op een ander front van de Eerste Wereldoorlog en biedt het realistische, historisch geïnspireerde multiplayer FPS-gameplay die is gebouwd rond teamwork, historische nauwkeurigheid en een sterk respect voor de historische context.