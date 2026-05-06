Review: Pragmata – een geweldige hack-and-shooter!

Tijdens de Gamescom leerden we de basis van Pragmata al kennen en dat smaakte al naar meer. Nu we de volledige game onder de loep hebben genomen, kunnen we oordelen of dat gevoel is gebleven! Je leest het in deze review!

In de game maken we kennis met een onderzoeksteam dat op pad wordt gestuurd naar het ruimtestation The Cradle. Het team wordt gestuurd voor routinewerk, maar al snel valt de AI die de Cradle beheert het team aan en staat Hugh een groot avontuur te wachten. Gelukkig krijgt hij daarbij hulp van een Pragmata die door onze protagonist Diana wordt genoemd, aangezien haar echte naam niet te onthouden is.

Diana beschikt namelijk over hack-kwaliteiten en die weten het hoofdpersonage in de eerste paar minuten dat we haar leren kennen al meteen twee keer het leven te redden. Eerst helpt ze hem overeind nadat zijn ruimtepak beschadigd is en daarna helpt ze hem bij de vijanden. Je kunt bij vijanden namelijk niet zoveel schade aanrichten als je ze niet eerst hackt en daarmee hun schild offline haalt. Het hacken werkt overigens erg intuïtief door een patroon te volgen middels de gezichtsknoppen op de controller. Je kunt daarnaast nog extra schade aanrichten door een ander patroon te volgen en gedurende het avontuur zullen er ook allerlei modificaties zijn waardoor je de vijanden het vuur aan de schenen kunt brengen.

Ons prinsesje!

Daarnaast zul je gedurende het verhaal volgt ook beschikken over een eigen bunker waarin je je wapens kunt upgraden en zelfs een eigen inrichting kunt maken middels items die je gaandeweg kunt tegenkomen. Ook is er daar mogelijkheid om gesprekken met Diana te voeren en zal ze ook haar dankbaarheid tonen als je weer nieuwe speelgoed voor haar neerzet. Diana is wat dat betreft wel echt een geweldig “kind” voor Hugh en we waren al heel snel gehecht aan het dametje.

Maar goed er moet natuurlijk ook gewoon keihard gewerkt worden, want de bedoeling is dat je contact legt met aarde, maar door de aanval van IDUS is het hele ruimtestation van slag en is het aan Hugh en Diana om daar verandering in te brengen. He avontuur leidt je dus langs alle facetten van The Cradle en wat van het begin tot het einde opvalt, is hoe ontiegelijk realistisch alles eruit ziet! De belichting en de weerspiegelingen in ramen en muren is ontzettend gedetailleerd en wordt gecomplementeerd door ray-tracing voor een nagenoeg realische ervaring. Er zijn veel momenten om te noemen waarin we echt zaten te genieten van hoe goed deze game eruit zag, maar het moment dat je in een soort kopie van New York City terechtkomt is wel een van de hoogtepunten.

Uitdagende gameplay!

Gedurende het avontuur vechten we dus met vijanden die IDUS met behulp van Lunafilament uitprint en ik kan zeggen dat het er ontiegelijk veel zijn en in alle soorten en maten. Dit heeft ook invloed op het hackgedeelte, want het vakje waarin je het patroon volgt, wordt groter of kleiner op basis van het type vijand dat je voor je hebt staan.

Gelukkig heb je een heel arsenaal aan hacks, wapens en gadgets tot je beschikking om ze het moeilijk te maken, maar je zult tijdens het hacken ook in de gaten moeten houden dat je aangevallen wordt, terwijl je een patroon volgt om je vijand zwakker te maken. Het kan soms (vooral in het begin) erg chaotisch zijn, maar als je eenmaal de smaak te pakken hebt, wordt het steeds leuker! Ondanks dat soms vijanden zelfs Diana aanvallen en je dus niet direct kunt hacken, zijn er altijd manieren om alsnog je avontuur te kunnen vervolgen.

Precies lang genoeg!

Daarbij mogen we ook wel stellen dat de game wat dat betreft ook precies lang genoeg is. Na zo’n 10 tot 12 uur spelen kun je de credits al zien rollen, maar dat hoeft niet te betekenen dat je de game kunt verwijderen, want de game heeft best een hoge replaywaarde. Immers valt er nog een hoop items te vinden die je wellicht gemist hebt. Als we een klein dingetje van kritiek moeten noemen is dat het achtergrondverhaal voornamelijk via tablets en andere voorwerpen wordt verteld en dat het daardoor niet de juiste lading weet te dragen. Immers wordt er best een emotioneel verhaal verteld. Maar voor de rest hebben we gelukkig enorm genoten van deze geweldige game!

Uitgever: Capcom

Ontwikkelaar: Capcom

Releasedatum: 17 april 2026

Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2

Gespeeld op: PlayStation 5 Pro