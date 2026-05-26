Dreams en LittleBigPlanet-ontwikkelaar ontwikkelt mogelijk een nieuwe openwereld-IP

Volgens MP1st werkt het Britse Media Molecule (bekend van Dreams en LittleBigPlanet, aan een nieuwe openwereld-IP.

De website stuitte namelijk op een online portfolio van een senior omgevingsontwerper die sinds april 2025 bij de studio werkt. In het portfolio staat vermeld dat de ontwerper samenwerkt met Media Molecule aan een “niet-aangekondigd project, nieuwe IP”. Hun taken omvatten “het ontwerpen van de belangrijkste POI’s (Points of Interest), de gameplay van moment tot moment, het ontwerpen van de verzamelgebieden en het scripten van diverse gameplay-elementen”.

Elders in het portfolio wordt “open-world content” genoemd. In combinatie met “ontwerp van de verzamelgebieden” zou dit zeker kunnen wijzen op overlevings- of crafting-mechanieken die gangbaar zijn geworden in andere open-world games, en de eerdergenoemde “belangrijkste POI’s” zijn een vast onderdeel van de meeste open-world titels.

In mei 2024 deelde Mark Healey, medeoprichter van Media Molecule, wat informatie over het project: “Ik weet niet precies in welke fase hun project zich nu bevindt. Ik denk niet dat het geheim is dat ze bijvoorbeeld aan een nieuwe IP werken. Ik zou zelfs durven zeggen dat het meer een game is dan een creatieve tool, voor zover ik het begrijp.”

Ondanks dat de eerste geruchten rondom de game opduiken, verwachten we nog niet dat de game tijdens de komende State of Play zal worden getoond. Al zou het ook zo maar wel kunnen, aangezien de show zo’n 90 minuten zal duren!