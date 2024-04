Media Molecule werkt aan een nieuw IP

Dreams en LittleBigPlanet-bedenker Media Molecule heeft in een vacature verklapt aan een nieuwe IP te werken.

Hoewel de vacature weinig informatie verklapt, gaat het om een vacature voor Principal Programmer – Art Technology. Deze “gaat nauw samenwerken met het bredere programmeerteam om de technische eisen en standaarden voor Mm’s nieuwe IP te bepalen en uit te lichten.”

De studio staat natuurlijk bekend om hun creatieve games als LittleBigPlanet, Tearaway en Dreams, maar blijkbaar heeft dit nieuwe IP daar niets mee te maken.

Het is sowieso een wonder dat het team aan een nieuwe game mag werken. Eerder dit jaar leek het er even op dat de studio opgeheven zou worden, vanwege de herstructurering bij Sony. Daar werd PlayStation London al door getroffen, maar blijkbaar is Media Molecule niet zo hard getroffen.

Sinds 1 september 2023 is de ondersteuning voor de laatste game van Media Molecule (Dreams) stopgezet. We zijn erg benieuwd wat het team dit keer voor ons in petto heeft.