Review: Mario vs Donkey Kong – een geslaagde remake!

Dat Mario ooit onderdeel uitmaakte van een Donkey Kong-game zullen velen niet geloven, maar in Mario vs Donkey Kong nemen de twee mascottes van Nintendo het wederom tegen elkaar op! Het gaat hier overigens wel om een remake van een Game Boy Advance game, maar ik kan me voorstellen dat er vele zijn die deze game nog nooit gespeeld hebben. Om heel eerlijk te zijn, heb ik dat ook nog nooit gedaan en hoe mijn eerste ervaring was lees je in de ze review!

Te schattig om te laten liggen

Donkey Kong ziet in een commercial dat er mini Mario speelgoedpoppen op de markt zijn gekomen en kan zichzelf niet inhouden om ze ook in huis te halen. Helaas is hij niet de enige die er zo overdenkt, want in de winkel zijn ze al helemaal uitverkocht.

Echter weerhoudt dat Donkey Kong niet om naar de speelgoedfabriek te gaan waar de poppen gemaakt worden en weet daar dan ook een behoorlijke zak te vullen. Aan grote Mario de taak om de aap tegen te houden en de poppen terug te brengen!

In de achttal gebieden, weet Donkey Kong Mario steeds te snel af te zijn, maar laat hij overal een mini Mario en wat andere cadeautjes achter. Dit komt doordat hij zich steeds door een deur weet te wurmen, waarvoor ook nog een sleutel gevonden dient te worden.

Mario moet dus eerst de sleutel zien te vinden om de jacht op Donkey en dat klinkt misschien heel simpel, maar de uitvoering kan soms behoorlijk listig zijn. Als je dan nog meer uitdaging zoekt, kun je daarnaast ook de cadeaus erbij zoeken!

Moeilijk in zijn eenvoudigheid

De verschillende levels hebben namelijk allemaal verschillende puzzels die opgelost moeten worden. Zo moet Mario aan de slag met diverse kleuren knoppen die bepaalde gebieden toegankelijk maken of juist niet. Of zijn er juist bepaalde vijanden die je moet zien te omzeilen of juist zien te verslaan.

De besturing is over het algemeen vrij simpel, maar voelt wel een stukje minder snel dan we van de standaard Mario-game gewend zijn. Zo is het na het laatste avontuur met Super Mario Wonder toch wel even wennen aan het feit dat Mario niet echt kan rennen en ook de sprongen niet meer zo hoog zijn. Hierin zit een groot deel van de uitdaging, want timing is echt heel belangrijk!

Spring je net te vroeg van de ene op de andere platform dan kan het zo zijn dat je op een spijkermat terecht komt of net tegen een vijand opspringt in plaats van er bovenop. Je kunt een aantal vijanden wel verslaan door erop te staan en ze tegen een andere vijand op te gooien, maar soms heb je ze juist weer nodig om bij dat ene cadeautje te komen dat zich boven een spijkermat bevindt. Kortom je zult vaak moeten afwegen wat je doet en wanneer je dat doet, maar ook nog in de gaten houden dat je genoeg tijd over houdt om de sleutel naar de deur te brengen.

Gelukkig heb je wel de mogelijkheid om het spel te pauzeren en tegelijkertijd het gehele level te overzien. Hierdoor kun je precies zien welke gebieden er bijvoorbeeld cadeautjes en de sleutel liggen, maar ook wat de slimste (en vaak enige) manier is waarop je door het level heen kan gaan.

Nog iets uitdagender

In elk gebied heb je zes levels (deze bestaan overigens uit twee delen) waarin je evenveel mini Mario’s hebt verzameld en daarna wacht er nog een level waarin je die Mario’s door een level heen moet begeleiden en daarbij ook nog eens drie letters (TOY) moet zien te verzamelen. Ook hierbij zijn er allerlei obstakels en vijanden die het jou en de kleine Mario’s het flink moeilijk zullen maken.

Dit komt voornamelijk doordat de Mario’s je eigenlijk klakkeloos zullen volgen, maar ze zullen soms door smalle gangetjes moeten om bij de letters te komen. Je begeleidt ze eigenlijk door een bepaalde kant op te gaan, maar soms moeten zij ook op een springveer springen om hoger op te kunnen komen. Het wil nog wel eens gebeuren dat je net iets te snel naar links of rechts gaat, waardoor één of meerdere Mario’s achter blijven, met alle mogelijke gevolgen van dien. Je zult dus echt alles goed in de gaten om alle Mario’s veilig over te brengen.

Dit level is dan ook belangrijk voor de tussentijdse gevechten met Donkey Kong, want hoe meer Mario’s je weet over te brengen, hoe vaker je door Donkey Kong of zijn voorwerpen geraakt kan worden. Deze “gevechten” zijn soms best pittig, afhankelijk van welk level en dus ook obstakels (denk aan klimmen in touwen of glijdend over het gladde ijs).

Perfectionistisch

Mario vs Donkey Kong is altijd al een game geweest die gemaakt lijkt voor onderweg. Het is namelijk een heerlijke game om even een paar levels te spelen. Al is het wel dat het erg lastig is om deze game weer weg te leggen. Ik heb de game ook bijna helemaal in handheld modus gespeeld en ook daarop is hij prima te spelen.

De echte uitdagingen komen overigens pas nadat je de game hebt uitgespeeld, want dan krijg je niet alleen een nieuwe versie van de reguliere levels, maar ook een expert modus en ik kan je zeggen dat die echt pittig is. Helemaal als je dan net zo perfectionistisch bent als ik en niet alleen elk level gehaald wil hebben, maar dan ook allemaal met een perfecte score.

In de reguliere levels die je na het voltooien van de game kunt spelen, moet je dit keer niet alleen Mario naar mini Mario begeleiden, maar deze ook juist weer naar een deur zien te brengen. In deze levels heeft mini Mario namelijk de sleutel van de deur bij zich en is het aan jouw om beide bij die deur te brengen. Ik wens je alvast veel succes!

Aha dat is hem!

Mario vs Donkey Kong is een heerlijke puzzelgame en ik heb me eigenlijk prima vermaakt. Het is eigenlijk een waardige remake (van wat ik zo snel even heb teruggekeken op YouTube) en het geeft een echt lekker gevoel als je eenmaal in de gaten krijgt hoe de vork in de steel zit bij de verschillende puzzels.

Het enige wat soms wel een beetje irritant was, is dat de camera soms niet helemaal mee lijkt te gaan naar boven, waardoor het soms wat onoverzichtelijk was. Ook had ik bij een level een blauwe cadeautje gepakt, maar werd deze tot twee keer toe niet geregistreerd op het einde van het level. Hierdoor moest ik het level tot drie keer toe opnieuw spelen, maar dat was gelukkig de enige!

De game biedt uiteindelijk zo’n 130 levels puzzelplezier aan en ik denk dat je zeker zo’n uurtje of 10 à 12 bezig bent om ze te voltooien. Doe daar nog wel een paar uur bij voor als je ze dan ook nog perfect wil beëindigen. Helemaal als je eenmaal bij de expert levels bent gekomen!