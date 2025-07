Nintendo plaatste “niet accurate” verkoopaantallen Switch 2

Gisteren werd er op een website van Nintendo voor investeerders gespot dat er 5 miljoen exemplaren van de Switch 2 zou zijn verkocht in 26 dagen tijd. Echter meldt Nintendo dat deze data niet accuraat is. In een verklaring aan David Gibson meldt het bedrijf dat het om “test data” gaat die nooit op de website had mogen verschijnen.

“Temporarily visible data was for testing purposes only, and is not accurate and not related to any sales result or projection of Switch 2. ” So do not take it that 5m Switch 2 sell-in for June. I am expecting 5.4m when results are announced Aug 1st. 2/2.

