Summer Game Fest 2026 blaast verwachtingen weg met Resident Evil, Final Fantasy VII en verrassende nieuwe IP’s

De Summer Game Fest 2026-uitzending zat bomvol aankondigingen, nieuwe trailers en een aantal verrassingen die niemand zag aankomen. Van langverwachte vervolgen zoals Alien: Isolation 2 en The Wolf Among Us 2 tot compleet nieuwe franchises en zelfs de terugkeer van geliefde klassiekers; er was voor vrijwel iedere gamer iets om enthousiast over te worden.



Resident Evil keert terug naar horrorwortels

Capcom trapte de show af met een van de grootste verrassingen van de avond: Resident Evil Veronica. Hoewel de naam het niet expliciet bevestigt, lijkt het sterk te gaan om een remake van Resident Evil Code: Veronica. De game kiest voor een first-person perspectief en zet vol in op survival horror. Fans zullen nog even geduld moeten hebben, want de release staat gepland voor 2027.

Nieuwe game van Cuphead-makers aangekondigd

Studio MDHR, bekend van Cuphead, onthulde Mighty Cuphead Adventure. De trailer was een liefdevolle ode aan klassieke retrogames. Studio MDHR is heeft laten weten dat ze bezig zijn met een nieuwe Cuphead game die opnieuw de unieke handgetekende stijl zal hebben. Een releasedatum werd niet genoemd. Daarnaast bevestigde de ontwikkelaar dat er ook gewerkt wordt aan een nieuwe hand-animated Cuphead-game, maar daarover werd nog niets getoond.

Amanda Ripley maakt haar comeback

Na jaren van speculatie kregen fans eindelijk een nieuwe blik op Alien: Isolation 2. De trailer focuste vooral op sfeer en omgeving en gaf een eerste indruk van de buitenwereld die spelers zullen verkennen. Ook werd de terugkeer van Amanda Ripley bevestigd. Het vervolg blijft trouw aan de survival horror-formule van het origineel.

Nieuwe werelden en originele IP’s

Een van de meest opvallende nieuwe projecten was Gen ATLAS, een dystopische sci-fi titel van de creatieve geest achter ICO en Shadow of the Colossus. De trailer combineerde cinematics met gameplayfragmenten en liet een mysterieuze wereld zien die direct de aandacht trok.

Ook Blood Message maakte indruk. Deze cinematic action-adventure speelt zich af in het oude China en lijkt zwaar in te zetten op verhaalvertelling en spectaculaire actie.

Daarnaast werd Haex onthuld, een post-apocalyptische sci-fi openwereldgame van de ontwikkelaars achter onder andere The Division. De eerste beelden combineerden gameplay met cinematics en tonen een ambitieuze nieuwe franchise voor 2027.

Grote franchises keren terug

Ubisoft liet een uitgebreide nieuwe trailer zien van Assassin’s Creed IV Black Flag Resynced, een vernieuwde versie van de geliefde piratengame. Naast het verhaal kregen spelers een eerste blik op gemoderniseerde gameplay. De release staat gepland voor 9 juli 2026.

Ook TMNT: The Last Ronin werd officieel aangekondigd. PlatinumGames werkt aan de actiegame gebaseerd op de populaire graphic novel. Hoewel er nog geen gameplay of releasedatum werd getoond, zorgde de aankondiging direct voor veel enthousiasme.

Bandai Namco voegde zich bij het feest met Gundam Rogue Orbit, een nieuwe Gundam-titel die een eerste indruk gaf van de setting en een klein beetje gameplay liet zien. Meer details volgen later, maar de game staat gepland voor 2027.

Van coöp-ganzen tot stealth-actie

Niet alle aankondigingen draaiden om grote blockbusterfranchises. Egg Streamly Hard Game viel op dankzij zijn absurde premisse: twee spelers besturen ganzen die samen een nest met een ei door allerlei obstakels moeten vervoeren.

Voor liefhebbers van stealth werd Cross Fire getoond. De trailer legde de nadruk op de relatie tussen de twee hoofdpersonages en liet tegelijkertijd flink wat gameplay zien.

Remedy blijft mysterieus

Control Resonant kreeg een nieuwe trailer die meer inzicht gaf in het verhaal en de bizarre wereld waar Remedy bekend om staat. De game verschijnt op 24 september 2026 en lijkt opnieuw een surrealistische ervaring te worden.

MMO’s en fantasy-avonturen

Fans van online werelden kregen genoeg om naar uit te kijken. Guild Wars 3 werd officieel aangekondigd met een sfeervolle cinematic trailer. Een releasedatum ontbreekt nog, maar een bèta staat gepland voor 2027.

Ook RuneScape Dragonwilds liet zich zien met een trailer vol verschillende classes, gameplaymechanieken en de nieuwe artstijl. De game verschijnt op 15 september 2026.

Soulframe Preludes gaf ondertussen een nieuwe blik op zijn donkere fantasywereld en de vijanden die spelers onderweg zullen tegenkomen.

Star Wars dubbel aanwezig

Star Wars-fans werden goed bediend tijdens de show. Star Wars Galactic Racer verschijnt op 6 oktober 2026 en introduceert een nieuwe planeet waarop spelers kunnen podracen. De trailer zat vol verwijzingen naar de iconische racescène uit The Phantom Menace.

Daarnaast kreeg Star Wars Zero Company een uitgebreide trailer die zowel het verhaal als de gameplaymogelijkheden verder toelichtte.

Horror domineert het podium

Survival horror bleek een van de grote thema’s van Summer Game Fest 2026. Naast Resident Evil Veronica en Alien: Isolation 2 zagen we ook End of Abyss, een sci-fi horrorervaring die inspiratie lijkt te halen uit klassieke Resident Evil-games met vaste camerastandpunten. De game verschijnt op 1 oktober 2026.

Ook SAW Genesis werd onthuld. Bloober Team werkt aan een nieuwe game gebaseerd op de beroemde horrorfranchise. De trailer combineerde cinematics met korte gameplayfragmenten.

Meer actie, meer gevechten

The Blood of Dawnwalker toonde nieuwe personages en vijanden voorafgaand aan zijn release op 3 september 2026.

Swords of Legends liet een uitgebreide boss battle zien en positioneert zichzelf duidelijk als een soulslike action RPG.

Voor fans van gigantische gevechten was er Chronicles Medieval, dat enorme en brute middeleeuwse veldslagen presenteerde.

Racingfans komen aan hun trekken

Naast Star Wars-races kregen we ook nieuwe beelden van Hot Wheels Infinite Rush, waarin verschillende circuits, auto’s en de visuele stijl centraal stonden.

Clutch koos juist voor een meer verhalende aanpak. De volledig cinematografische trailer introduceerde een racing experience die gepland staat voor 2027.

Grote verrassingen aan het einde van de show

Telltale Games maakte een comeback met The Wolf Among Us 2, dat spelers opnieuw een mysterie laat ontrafelen in de wereld van Fabletown.

Attack on Titan 3 werd aangekondigd als een ambitieuze adaptatie die het volledige verhaal van de anime zal vertellen, van begin tot eind.

Palworld 1.0 kreeg eindelijk een releasedatum: 10 juli 2026.

Een andere opvallende onthulling was 1666 Amsterdam, een dark fantasy-avontuur dat zich afspeelt in een middeleeuws Amsterdam. Spelers kunnen de proloog vanaf vandaag downloaden via Steam en de Epic Games Store.

Final Fantasy VII sluit een tijdperk af

De show eindigde met een van de grootste aankondigingen van de avond: Final Fantasy VII Revelation. Het derde en laatste deel van de Final Fantasy VII Remake-trilogie werd onthuld met een trailer vol cinematics en gameplay. Opvallend is dat de game verschijnt op alle platformen, zonder console-exclusiviteit. De release staat gepland voor het voorjaar van 2027.

Een van de sterkste Summer Game Fest-shows tot nu toe

Met tientallen aankondigingen, verrassende sequels, nieuwe IP’s en langverwachte terugkeerders wist Summer Game Fest 2026 een indrukwekkende show neer te zetten. Vooral horrorfans hadden reden tot juichen, maar ook liefhebbers van RPG’s, actiegames, racers en MMO’s kregen meer dan genoeg om naar uit te kijken. Als dit een voorproefje is van wat 2027 gaat brengen, dan staat gamers een bijzonder sterk jaar te wachten.