Marvel Rivals onthult Season 9.5: nieuwe schurk, roadmap en verse content onderweg

NetEase Games heeft een nieuwe Developer Vision-video uitgebracht waarin een eerste blik wordt gegeven op wat spelers kunnen verwachten van Marvel Rivals Season 9.5. In de twintigste editie van de videoserie deelt ontwikkelaar Guangguang meer informatie over de volgende fase van het seizoen, die op 7 augustus 2026 (UTC) van start gaat.



Hoewel Season 9 al verschillende nieuwe toevoegingen introduceerde, lijkt de aankomende mid-season update opnieuw een flinke hoeveelheid content met zich mee te brengen. Zo wordt in de video een nieuwe schurk onthuld, die zich binnenkort bij de speelbare cast van Marvel Rivals voegt. Verdere details over de nieuwe antagonist worden in de Developer Vision gedeeld.

Daarnaast geeft NetEase een vooruitblik op de roadmap voor de komende periode. Spelers kunnen onder meer nieuwe content en toekomstige features verwachten die de game de rest van het seizoen verder moeten uitbreiden.

Met Season 9.5 wil de ontwikkelaar het huidige seizoen een frisse impuls geven en spelers nieuwe redenen bieden om terug te keren naar het slagveld. Meer informatie over alle toevoegingen is te vinden in de nieuwste Developer Vision Vol. 20.

Marvel Rivals Season 9.5 gaat op 7 augustus 2026 (UTC) live.