Modern Warfare 4 aangekondigd, 007 First Light is uit en meer in nieuwsoverzicht week 22

We hebben weer een pittig weekje achter de rug en volgende week belooft helemaal gekkenhuis te worden. Echter kijken we eerst wat afgelopen week qua nieuws heeft gebracht!

Call of Duty Modern Warfare 4 onthuld

Deze week werd eigenlijk uit het niets Call of Duty Modern Warfare 4 aangekondigd. De game wordt op 23 oktober verwacht voor de PC, PlayStation 5, Xbox One en Nintendo Switch 2. Het wordt daarmee de eerste CoD in ruim een decennium die niet naarde PlayStation 4 en Xbox One zal komen. Nintendo-gebruikers wachten overigens nog langer op een nieuwe iteratie van de shooter op hun platform, aangezien de laatste in 2013 (Ghosts) voor de Wii U verscheen.

De Switch 2-versie wordt door Infinity Ward in samenwerking van Call of Duty mobile-ontwikkelaar Timi Studio Group ontwikkeld en zou volgens eerstgenoemde “behoorlijk soepel” draaien.

Voor eigenaren van een last-gen console was er meer slecht nieuws wat Call of Duty betreft: Warzone zal namelijk vanaf het eerste seizoen van Modern Warfare 4 niet meer speelbaar zijn op hun console.

007 First Light is er!

007 First Light verscheen deze week en scoorde hoge cijfers bij de recensenten. De game staat op een 87 op Metacritic en is daarmee de best scorende James Bond-game sinds Goldeneye 007, dat 29 jaar geleden op de Nintendo 64 verscheen.

Daarvan werd eerder deze week ook nog de beelden getoond van de eerste missie van de game. Dit was meer noodzaak, aangezien er al heel wat van de game op het internet was gelekt.

Tot slot was de game ook de snelst verkopende game van IO Interactive. In de eerste 24 uur van verkoop gingen er 1,5 miljoen exemplaren van Bond’s nieuwste avontuur over de (digitale) toonbank.

Nieuws

Epic Games verraste vriend en vijand door Unreal Engine 6 aan te kondigen. Het lijkt nog wel even te gaan duren voor we de eerste games gaan zien die daarop gemaakt worden, maar Rocket League is er in ieder geval één van!

Een iets minder grote verrassing, maar desondanks wel gewaardeerde aankondiging was de aankondiging van de Songs of the Past uitbreiding voor The Witcher 3: Wild Hunt. Echter zagen we de aankondiging niet meer deze week aankomen, aangezien ze eerder al een speciale livestream voor de Blood and Wine uitbreiding hadden aangekondigd.

Echter kunnen we wel uitkijken naar de Gamescom, want daar zal de uitbreiding van The Witcher 3: Wild Hunt worden getoond!

Sony kondigde deze week de “gratis” PlayStation Plus-games aan van juni voor alle abonnees van de service. Het gaat om Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2 en Warhammer 40,000: Darktide.

Echter kwam Sony deze week ook met het spijtige nieuws dat Destruction AllStars niet meer te koop is en offline is gehaald. Dit vanwege aanhoudende problemen van de game.

Nog meer minder nieuws kwam er van Valve die liet weten de prijzen van de Steam Deck modellen met 40 procent omhoog te moeten doen. Dit vanwege de aanhoudende prijsstijgingen van opslag en geheugen.

Gears of War: E-Day is door het Zuid-Koreaanse Game Rating and Administration Committee voorzien van een classificatie en dat lijkt een hint te zijn dat er binnenkort een releasedatum wordt aangekondigd. Normaliter is dat in ieder geval wel vaak zo en met de komende Direct van 7 juni verwachten we dan ook wel te weten te komen wanneer we ermee aan de slag kunnen.

Netease heeft gezien dat er veel cheaters in Marvel Rivals zijn bijgekomen en kondigt maatregelen aan. Zo worden zij, als ze betrapt worden, meteen permanent geband worden.

Assassin’s Creed: Black Flag Resynched is meer dan een remake, want in een nieuwe deep dive laat de ontwikkelaar zien dat de gevechten op zee anders zijn dan het origineel.

EA Sports FC 26 krijgt op 4 juni een update die WK-content gaat toevoegen aan de game. Het is niet helemaal gelijk aan het echte werk, aangezien EA de rechten op het toernooi niet meer heeft, maar je kunt wel gewoon als Nederland wereldkampioen worden.

Er is een vroege build van BioShock Infinite op het internet gezet. Het gaat om een build van 2012 en daar is te zien dat er een deel van de content is verwijderd door ontwikkelaar Irrational Games. Dankzij Dr. Hingis kunnen fans zien wat er nou precies anders is als de definitieve game die in 2013 verscheen.

A build of Bioshock Infinite from October 2012 just mysteriously appeared on the Hidden Palace. Once again, it’s unfortunately unplayable past the menu. https://t.co/iJqNe7OEVr — Dr. Hingis (@Dr_Hingis) May 25, 2026

Voor spelers die Resident Evil: Requiem nog geen kans hebben/ kunnen geven is er de ideale gelegenheid. Er is sinds deze week een demo van de game te spelen op alle platformen waar de game op is uitgekomen.

Serie/ Films

Er komt een derde Super Mario film. Na het succes van de eerste twee delen geeft acteur Keegan-Michael Key te kennen dat deze in 2029 in de bioscopen zal draaien. Er wordt overigens ook al gespeculeerd dat er in 2028 ook een Nintendo film zal komen en dat zou mogelijk Donkey Kong kunnen worden. Volgend jaar verschijnt eerst nog de live-action versie van The Legend of Zelda.

Het lijkt erop dat we een verfilming van Crash Bandicoot krijgen. Activision heeft namelijk een handelsmerk vastgelegd ervoor en daarbij staat vermeld dat het om motion pictures en televisieprogramma en films gaat. Dit is overigens niet de eerste keer dat we zoiets vernemen, want vorig jaar werd er geclaimd dat Netflix met een dergelijke serie bezig zou zijn.

Trailers

Aanstaande donderdag wordt er een klassieker aan Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket toegevoegd. Het gaat om niets minder dan de platformer Donkey Kong 64. Uiteraard is de trailer voorzien van de befaamde rap!

Nordic Trolls heeft een nieuwe dev diary van Under A Rock vrijgegeven waarin onder andere het Creature Taming- en Companion-systeem van de survivalgame wordt uitgelicht. De game is in ontwikkeling voor de PC (Steam en Epic Games Store), PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Goed nieuws voor de Dragon Quest-fans die ook een Nintendo Switch 2 hebben: Dragon Quest XI: S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition zal namelijk op 24 september naar de console van Nintendo komen.

De charmante platformer Deer & Boy verschijnt deze maand voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch en in een trailer laat Lifeline Game Studio zien waarom je de demo van de game nu al een kans moet geven.

Planet Zoo krijgt een opvolger en daarin kunnen spelers onder andere springende en vliegende diersoorten verwachten, maar ook een zoetwater- en zoutwateraquaria om je zwemmende dieren in te huisvesten. De game komt op 13 oktober naar de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

