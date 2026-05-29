Skate. details Season 4 met X Games-samenwerking, San Van Open en meer

EA en Full Circle hebben vandaag nieuwe details gedeeld over de komst van Season 4 van skate.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Het nieuwe seizoen introduceert onder meer een gloednieuwe skatebare arena, een bomvolle kalender met zomerevents, een nieuwe game-modus en extra tricks naar San Vansterdam. Als afsluiter van het seizoen werkt skate. samen met X Games, waarmee de game opnieuw authentieke skatecultuur en premium partners uit de echte wereld naar de straten van San Vansterdam haalt. Eerder gebeurde dat al met de populaire Nike SB-samenwerking tijdens Season 3.

Season 4 loopt van 2 juni tot en met 25 augustus en bouwt verder op de kenmerkende skate-ervaring van de game. In aanloop naar de San Van Open kunnen spelers alvast aan de slag in het Brickswich-stadion. Gedurende de zomer wordt San Van gevuld met live-events, nieuwe manieren om samen te spelen en volop momenten die vragen om geknipt, gedeeld en geclaimd te worden. Aan het einde van het seizoen staat spelers bovendien iets speciaals te wachten van X Games.

Naast nieuwe content voert Season 4 ook een groot aantal verbeteringen door in de basiservaring. Daarmee laat Full Circle zien dat het team actief luistert naar de community en skate. blijft ondersteunen met regelmatige, betekenisvolle updates.

Een overzicht van de belangrijkste highlights van Season 4 is hieronder te vinden: