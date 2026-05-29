Skate. details Season 4 met X Games-samenwerking, San Van Open en meer

EA en Full Circle hebben vandaag nieuwe details gedeeld over de komst van Season 4 van skate.
Het nieuwe seizoen introduceert onder meer een gloednieuwe skatebare arena, een bomvolle kalender met zomerevents, een nieuwe game-modus en extra tricks naar San Vansterdam. Als afsluiter van het seizoen werkt skate. samen met X Games, waarmee de game opnieuw authentieke skatecultuur en premium partners uit de echte wereld naar de straten van San Vansterdam haalt. Eerder gebeurde dat al met de populaire Nike SB-samenwerking tijdens Season 3.
Season 4 loopt van 2 juni tot en met 25 augustus en bouwt verder op de kenmerkende skate-ervaring van de game. In aanloop naar de San Van Open kunnen spelers alvast aan de slag in het Brickswich-stadion. Gedurende de zomer wordt San Van gevuld met live-events, nieuwe manieren om samen te spelen en volop momenten die vragen om geknipt, gedeeld en geclaimd te worden. Aan het einde van het seizoen staat spelers bovendien iets speciaals te wachten van X Games.
Naast nieuwe content voert Season 4 ook een groot aantal verbeteringen door in de basiservaring. Daarmee laat Full Circle zien dat het team actief luistert naar de community en skate. blijft ondersteunen met regelmatige, betekenisvolle updates.
Een overzicht van de belangrijkste highlights van Season 4 is hieronder te vinden:
- Lucre Financial Stadium opent zijn deuren: Lucre Financial Stadium, ook wel “The Chum Bucket” genoemd, vormt het hart van Season 4. Van de aftrap van de San Van Open tot de San Van Open Finals presented by X Games: het stadion staat de hele zomer centraal. Leden met een Season 4 skate.Premium Pass krijgen van 2 juni tot en met 7 juli vroegtijdig toegang tot The Stadium. Van 7 juli tot en met 21 juli is toegang mogelijk via de skate.Premium Pass of met een Day Pass. Deze Day Pass is vanaf aankoop 24 uur geldig en kost 250 Rip Chips, die spelers kunnen verdienen door Challenges en Tasks te voltooien.
- San Van Open en zomerse events: De legendarische San Van Open keert terug als een zomerlange citywide takeover in San Van. Ook Go Skate Weekend en X Games San Van maken deel uit van de planning. Meer details over deze events worden binnenkort bekendgemaakt.
- Nieuwe limited event game-modus: Halverwege het seizoen maken X Games Spot Battles hun debuut. Deze nieuwe limited event game-modus draait om spannende, turn-based competities over meerdere rondes, waarin spelers onder druk hun beste runs moeten neerzetten.
- Nieuwe en verbeterde tricks: Season 4 brengt echte finger flips naar skate. en geeft street skating nog meer stijl en variatie. Het gaat niet om slechts een paar nieuwe opties – de lijst met variaties is flink uitgebreid ten opzichte van eerdere games.
- skate.Pass-updates en Friend Codes: Season 4 introduceert een skate.Pass met 110 tiers, verdeeld over Standard- en Premium-tracks. Spelers kunnen rekenen op nieuwe merkintegraties en via de Premium-track tot 1.500 San Van Bucks verdienen. Daarnaast maken Friend Codes het makkelijker om vrienden te vinden, verbinding te maken en samen door San Van te skaten.