Battlefield 6 Season 3 brengt publieksfavorieten terug met vernieuwde maps en modi

EA en Battlefield Studios hebben vandaag Season 3 gelanceerd voor Battlefield 6 en Redsec. Twee van de meest geliefde levels in de Battlefield-reeks zijn dit seizoen opnieuw vormgegeven voor Battlefield 6: Railway to Golmud en Cairo Bazaar. Samen met het langverwachte debuut van Ranked Play in Battle Royale Quads belooft dit een niet te missen seizoen te worden.

Fase 1: Warlords: Supremacy gaat vandaag van start en introduceert het grootste level ooit in Battlefield 6. Railway to Golmud is een herinterpretatie van de Golmud Railway-map uit Battlefield 4. Deze is aangepast aan de moderne gameplay van Battlefield 6, met een uitgebreid luchtruim, extra bouwwerken om dekking achter te zoeken, en de terugkeer van een volledig operationele spoorlijn, inclusief een rijdende trein.

Fase 1 markeert ook het debuut van Ranked Play. Deze nieuwe competitieve modus wordt gelanceerd in Battle Royale Quads in Redsec. Ranked Seasons bevat een rankingsysteem met verschillende niveaus, van Rookie tot Master, waaronder een uniek embleem voor de beste 250 spelers ter wereld. Spelers verdienen Ranked Points via kills, assists en hun eindklassering, met beloningen zoals spelerskaarten en titels om op het slagveld mee te pronken.

Fase 2: Blast Point barst op 9 juni los en introduceert nog een absolute klassieker die opnieuw is vormgegeven voor Battlefield 6. Cairo Bazaar is een remake van de Grand Bazaar-map uit Battlefield 3. Dit is een compacte map, gericht op nabijheidsgevechten, vol steegjes en winkels die zijn ontworpen voor dodelijke hinderlagen. Naast de nieuwe map introduceert Fase 2 ook de Obliteration-modus. Dit is een klassieke 32v32-modus, bekend uit Battlefield 4. In deze modus wordt de intensiteit opgevoerd en is strategie van groot belang, waardoor één fout tot het verliezen van de match kan leiden. De modus is in Fase 3 ook beschikbaar als tijdelijke 8v8-ervaring getiteld Tactical Obliteration.

Season 3 wordt op 30 juni afgesloten met Fase 3: High-Value Target. Tijdens deze fase worden Casual Battle Royale en het eerste Collection Event van Battlefield geïntroduceerd. Spelers verzamelen contracten en schakelen vijanden uit om exclusieve beloningen te ontgrendelen, waaronder cosmetische items en zelfs een nieuw melee-wapen.

Andere hoogtepunten van Season 3 zijn onder meer nieuwe wapens, een nieuwe Handheld Jammer-gadget en een volledig nieuwe Battle Pass.

Battlefield 6 en Redsec zijn beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X/S en pc via Steam, EA app en Epic Games Store.