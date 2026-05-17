Interessante Uncharted 4 documentaire, SEGA’s Super Game geannuleerd en meer in weekoverzicht 20

De weekend is nog in volle gang, maar voor we weer met frisse tegenzin aan de volgende week beginnen, kijken we even na de nieuwtjes van afgelopen week!

Nieuws

Mocht je dit weekend niet iets bijzonders te doen hebben en altijd hebben willen weten hoe Uncharted 4 was geweest als Amy Hennig nooit weg was gegaan bij Naughty Dog dan raden we je ten zeerste aan om deze documentaire te bekijken.

De release van GTA 6 lijkt steeds meer een zekerheid te worden. Volgens een mail van Best Buy kunnen consumenten de game vanaf 18 mei (morgen) al pre-orderen. Fans verwachten dan ook de derde trailer van de game.

Nintendo heeft in de VS een nieuwe promotie voor de Nintendo Switch 2. Daar kunnen consumenten namelijk een bundel samen stellen met de console en één game naar keuze. Daarvoor kunnen ze kiezen uit Mario Kart World, Donkey Kong Bananza en Pokémon Pokopia. De bundel kost daar 499 dollar, echter is het niet bekend of deze optie ook naar Europa zal komen. Onlangs kondigde Nintendo een prijsverhoging voor de Switch 2 aan, die vanaf 1 september in zal gaan. Volgens de CEO van Nintendo was die verhoging echt nodig, maar is het niet genoeg om alle kosten te dekken.

Marvel Tokon: Fighting Souls gaat je zo’n 100 uur zoet houden, aldus Takeshi Yamanaka in een interview met 4Gamer. Daarnaast meldt hij ook dat de scenes van de singleplayer handgetekend zijn door een manga artiest en die zijn door het team zelf aan elkaar geregen voor een mooi resultaat. Vanaf augustus kunnen we zien of wij het resultaat ook zo goed vinden!

SEGA heeft hun Super Game geannuleerd. Het bedrijf wilde meerdere van hun AAA-games bundelen tot een groot geheel. Het plan was om het traditionele kader van games te overstijgen, maar bleek toch iets te ambitieus. Gelukkig blijft de uitgever nog wel werken aan hun (oudere) AAA-games, zoals Crazy Taxi, Streets of Rage, Golden Axe, Jet Set Raido, Virtua Fighter en Alien: Isolation.

De releasedatum van NBA The Run is bevestigd door Play By Play Studios. In een blogpost meldt de ontwikkelaar dat er dit weekend ook een gesloten beta wordt gehouden op zaterdag 16 mei en dat deze tussen 19:00 en 22:00 zal plaatsvinden.

De Eerste Wereldorlog shooter Gallipoli is helaas op het laatste moment uitgesteld. Blackmil Games stuitte op een “kritische fout”, waardoor de game niet eerder dan “ergens” in de zomer zal verschijnen.

Fans van first person shooters kunnen daarentegen wel uitkijken na de release van Hell Let loose: Vietnam. Deze verschijnt namelijk al op 18 juj

Scuf komt met een gloednieuwe versie van hun PlayStation 5-controller. De Omega heeft 28 inputs bestaande uit vier rear paddles, twee zijknoppen en vijf zogeheten G-Keys en komt zonder vibratiemotoren. Hiermee wil het bedrijf een controller brengen die spelers zo competitief mogelijk maakt. De prijs van €239,99 is daar dan ook wel naar.

Sony en Guerrilla Games hebben deze week een nieuwe trailer van Horizon Hunters Gathering vrijgegeven om even te attenderen dat er een tweede speeltest wordt gehouden.

We blijven nog even bij Guerrilla, nou ja een voormalig medewerker van de Amsterdamse ontwikkelaar. Arjan Brassee gaat namelijk werken aan een Europese game engine om te kunnen concurreren met Unity en Unreal Engine.

Stellar Blade 2 is voor fans een van de meest geanticipeerde games en het lijkt er steeds meer op dat de game op meerdere platformen zal komen. Zo gaat de Zuid-Koreaanse ontwikkelaar de sequel namelijk zelf uitgeven.

Call of Duty Mobile krijgt weer wat veranderingen: zo zal de Gulag terugkeren nadat spelers aangaven het nieuwe systeem teleurstellend te vinden en ook zal er een “nieuwe grote” Battle Royale aan de game worden toegevoegd. Laatstgenoemde zal “binnenkort” worden onthuld en verwacht wordt dat dit tijdens de verjaardag van de game zal worden uitgebracht.

Over Call of Duty gesproken: David Vonderhaar, ex medewerker van Treyarch, heeft laten weten dat zijn studio (Bulletfarm) werkt aan een first person multiplayergame.

Bij de concurrent (Battlefield 6) werd deze week Season 3 van de game geïntroduceerd. Deze zal onder andere het grootste level gaan introduceren, net als een Ranked Play modus.

Voor Marvel Rivals lanceerde deze week Season 8, waar Devil Dinosaur inmiddels al speelbaar en later dit seizoen zal ook Cyclops zijn opwachting maken in de hero shooter.

Er komen drastische veranderingen voor Escape From Tarkov. Naast allerlei verbeteringen en het eerste in-game seizoen zal de game ook toegankelijker moeten worden voor nieuwkomers. Hoe ze dat willen realiseren, lees je hier!

Sony heeft laten weten dat ze volgende week de catalogus voor PlayStation Extra en Premum abonnees aan zullen vullen. Zo komen Red Dead Redemption 2 en Star Wars: Outlaws voor de service verschijnen.

Serie/ Films

Goed nieuws voor degene die uitkijken na de release van de film van The Legend of Zelda. Miyamoto heeft via een bericht op X laten weten dat de film namelijk één week eerder zal verschijnen. Dat betekent dat we de game vanaf 30 april 2027 in de bioscoop kunnen zien in plaats van 7 mei.

This is Miyamoto. I would like to let you know that the worldwide theatrical release date for the live-action film of The Legend of Zelda has been moved up to April 30, 2027, from May 7. The team is working hard to deliver the film to everyone as soon as possible. There’s less… — 任天堂株式会社 (@Nintendo) May 13, 2026

Trailers

Deze week verscheen de bodycam shooter Better Than Dead in Early Access (via Steam) en eerlijk is eerlijk het lijkt een behoorlijk intense FPS te zijn. Check hier de launch trailer.

Bohemia Interactive heeft samen met Destructive Creations Nailcrown aangekondigd. Dit is een snelle en meedogenloze dark fantasy shooter. De game heeft zo te zien wat inspiratie gehaald uit shooters uit de jaren ’90, zoals Doom en Wolvenstein.

Polyarc heeft Moss: The Forgotten Relic aangekondigd en dat is een heruitgave van de twee VR-games, maar dan niet in VR. De game komt namelijk naar de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X, Nintendo Switch en Switch 2. Spelers kunnen onder andere grafische verbeteringen verwachten en ergens in de zomer aan de slag met de puzzelgame.

Geruchten

Gears of War E-Day verschijnt mogelijk in september en dit gerucht klinkt misschien merkwaardig, maar is daardoor niet geloofwaardig. Tijdens WWE Backlash in Mexico werd reclame gemaakt voor Triplemania. Dit event wordt gesponsord door de nieuwste Gears of War en fans denken nu dat de game binnen een aantal weken na dat event zal verschijnen. Bij eerdere events waren namelijk ook games of films aanwezig die rond diezelfde tijd verschenen. Zo was tijdens Clash 2025 in Parijs het tag team The Street Profits verkleed als personages van Borderlands 4, dat twee weken later verscheen.

Het lijkt erop dat de volgende generatie Xbox (nu bekend als Project Helix) zonder diskdrive zal komen. Microsoft zou voor eigenaren met fysieke spellen werken aan “Project Positron”, dat volgens Windows Central een mogelijk disc-to-digital conversieprogramma is.

Hiermee is ons weekoverzicht weer ten einde gekomen. Hebben jullie nog leuke plannen voor de rest van dit weekend?