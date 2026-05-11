Horizon Hunters Gathering trailer brengt tweede speeltest onder de aandacht

Sony heeft een nieuwe trailer van Horizon Hunters Gathering vrijgegeven waarin ze laten weten dat er binnenkort een tweede speeltest zal worden gehouden.

In februari werd al de eerste speeltest van de multiplayer spin-off gehouden en in het weekend van 22 tot en met 25 mei (Pinksterweekend) zal de tweede worden gehouden. Eerder meldden we al hoe je jezelf kunt aanmelden voor de speeltest, dus als je geïnteresseerd bent, check dan snel deze link

Horizon Hunters Gathering wordt ontwikkeld door Guerrilla Games en is een co-op multiplayergame in hetzelfde universum als Zero Dawn en Forbidden West. We weten nog niet wanneer we de game kunnen verwachten.