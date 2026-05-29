NBA The Run open bèta vanaf morgen te spelen

Voor de release op 9 juni kan iedereen NBA The Run een kans geven, want vanaf morgen is de open bèta van de game speelbaar!

De bèta gaat morgenavond (30 mei) van start om 19:00 en zal tot 10 juni 03:00 speelbaar zijn. De beta maakt ook gebruik van cross-play features zodat iedereen op een PC, PlayStation 5 of Xbox Series S/ X met elkaar kunnen spelen.

Spelers krijgen in de arcade basketbalgame de kans om met een van de drie spelers aan de slag te gaan of met alle drie. Tijdens de beta kunnen zij kiezen uit de volgende basketballers: Giannis Antetokounmpo, Scottie Barnes, LaMelo Ball, Jalen Brunson, Stephen Curry, Anthony Davis, Luka Doncic, Kevin Durant, Anthony Edwards, Cooper Flagg, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Ja Morant en Victor Wembanyama.