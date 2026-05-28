Voormalig Forza Horizon ontwikkelaars gaan game tijdens State of Play aankondigen

Maverick Games, de studio opgericht door kernleden van het Forza Horizon-team, onthult zijn debuutgame op dezelfde dag als de volgende State of Play van PlayStation.

Sinds eerder deze week heeft de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde studio de onthulling van een nieuwe game geteased. Zo hebben ze een countdown op YouTube geplaatst die aftelt naar woensdag 3 juni om 0:00 (nacht van 2 op 3 juni). Een uur eerder zal er een State of Play-presentatie van start gaan, die naar verluidt 90 minuten moet duren. Deze optelsom lijkt dus snel gemaakt en dus verwachten we de onthulling van de eerste game van Maverick tijdens de show van Sony.

Maverick Games werd in 2022 opgericht door Mike Brown, die eerder ontwerper en creatief directeur was van de Forza Horizon-games van Playground. De debuuttitel van de studio, een openwereld racegame, is geschreven door Jamie Brittian, mede-bedenker van de Britse tv-serie Skins.

De studio bestaat verder uit andere ervaren ex-Playground-ontwikkelaars, waaronder uitvoerend producent Tom Butcher, chief technology officer Matt Craven, content director Gareth Harwood en audio director Fraser Strachan.