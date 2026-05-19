Grote PlayStation games komen niet meer naar de PC

Sony heeft bevestigd wat we al een tijdje vermoedden: de grote singleplayer games van het bedrijf zullen niet langer meer op de PC verschijnen.

Het is door Jason Schreier van Bloomberg bevestigd dat ‘grote’ PlayStation-games, met name games die zich richten op de singleplayer, niet langer op de PC zullen verschijnen. Dit is een stap van Sony om terug te keren naar console-exclusiviteit en alleen nog multiplayer-titels uit te brengen voor zowel PlayStation 5 als de PC. Daarover schreef Bloomberg al in februari, maar Schreier heeft er vandaag meer informatie aan toegevoegd.

De aanvullende informatie is dat CEO Hermen Hulst de koers heeft bevestigd tijdens een gloednieuwe bijeenkomst. De reeks verhalende singleplayergames die naar PlayStation komen, zullen alleen op PlayStation verschijnen en niet later naar pc worden geporteerd.

Eerder dit jaar meldde Bloomberg dat PlayStation van plan was om minder eigen singleplayergames voor de PC uit te brengen. Dit zou waarschijnlijk te wijten zijn aan de lage verkoopcijfers op het platform en het risico dat het merk beschadigd zou raken. PlayStation zou worden uitgehold en gebruikers zouden de mogelijkheid krijgen om de eigen titels van het label ook buiten een PlayStation-console te spelen.

Vandaag bevestigde Jason Schreier via sociale media dat CEO Hermen Hulst een nieuwe bijeenkomst bij PlayStation had gehouden om de strategie te bekrachtigen.

Dit betekent dat games zoals Wolverine en Intergalactic: The Heretic Prophecy niet op de zullen verschijnen, waarbij Wolverine dit jaar als eerste uitkomt. Onlangs werd beweerd dat Intergalactic pas over twee jaar verschijnt. Death Stranding 2: On the Beach verscheen kort na Schreiers bericht op pc, en de release van bepaalde door PlayStation uitgegeven games, zoals Kena: Scars of Kosmora, is nog onzeker.

