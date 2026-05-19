007 First Light maakt gebruik van de PlayStation 5 Pro features

007 First Light, dat volgende week zal verschijnen, zal gebruik maken van de extra features van de PlayStation 5 Pro, waaronder PSSR. IO interactive heeft er meer info over vrijgegeven.

De James Bond-game lijkt de beste console-ervaring te geven op de PlayStation 5 Pro, mede dankzij de verbeterde PSSR die op de console wordt ondersteund.

De langverwachte James Bond-game 007 First Light verschijnt deze maand, op 27 mei 2026. IO Interactive heeft (afgaande op de trailers en wat we in Duitsland vorig jaar zagen) al goed werk geleverd met de graphics, maar het lijkt erop dat ze met de PS5 Pro-versie nog een stap verder gaan.

De verbeterde PSSR-technologie verbetert de beeldkwaliteit van 007: First Light, met name in dichte begroeiing en close-ups van personages en tussenfilmpjes. Spelers zullen ook minder last hebben van flikkerende en glinsterende beelden, wat resulteert in een vloeiendere en meer samenhangende visuele ervaring.

Bovendien zal de camera aanzienlijk stabieler aanvoelen tijdens beweging, omdat de verbeterde PSSR van de PS5 Pro het beeld beter stabiliseert en de scherpte behoudt. Fijnere details, zoals haar en stof, zullen ook scherper worden weergegeven.

De verbeterde PSSR-technologie voor 007 First Light werd in recordtijd geïntegreerd en de basisoutput was krachtig genoeg, waardoor er geen afstemming per scène nodig was voor verschillende locaties en lichtomstandigheden in de game. Spelers kunnen profiteren van de verbeterde PSSR op de PS5 Pro zodra de game uitkomt.