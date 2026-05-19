Arc Raiders update 1.29 voegt nieuwe handelaar en wapen toe en wijzigt duurzaamheid wapens en meer!

Embark Studios heeft Arc Raiders voorzien van een flinke update. Deze voegt onder andere een nieuwe handelaar toe, maar ook een nieuw wapen en voert ook allerlei wijzigingen toe.

De grootse verandering is de nieuwe handelaar, genaamd Ermal. Deze is beschikbaar voor spelers die level 25 hebben bereikt en kunnen er gear/ loot mee ruilen. Zo kunnen spelers aantrekkelijke aanbiedingen verwachten, zoals een grotere opslagruimte en toegang tot de Expeditiekluis. Daarnaast zijn er wekelijks wisselende ruilopties, waaronder cosmetische items, blauwdrukken en Raider Tokens.

Ondertussen is de Rascal Grenade Launcher gearriveerd. Hoewel deze langzamer herlaadt en ‘een beetje onvoorspelbaar is qua richten’, is het een betrouwbaar wapen voor spelers die op zoek zijn naar anti-ARC-vuurkracht zonder een Hullcracker mee te hoeven sjouwen.

Naast deze nieuwe content bevat update 1.29.0 ook een groot aantal aanpassingen en balansverbeteringen. Een overzicht van de volledige patchnotes vind je op de officiële site van de game. Opvallende wijzigingen zijn onder andere de langere duurzaamheid van wapens en het feit dat er nu drie verschillende “Extended Barrels” zijn.