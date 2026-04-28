Arc Raiders Riven Tide update nu verkrijgbaar met patch notes

Embark Studios heeft de Riven Tide update voor Arc Raiders vrijgegeven en onthuld wat er zoal wordt aangepast in de extraction shooter.

De patch notes van de Riven Tide update, die de game naar versie 1.26.0 brengen, bevatten behoorlijk wat informatie. Het is bijna te veel om op te noemen, maar als we ze bekijken, zijn enkele van de grootste veranderingen de nieuwe Riven Tide-map, een nieuw level conditie, een nieuwe vijand, nieuwe uitrusting en talloze buffs en nerfs.

De update voegt dus het nieuwe level Riven Tide aan de game toe en dat vindt plaats bij een groot hotel, dichtbij de kust. Het level introduceert ook een nieuw item, namelijk de Powered Descender waarmee spelers op het strand loot kunnen zoeken. Ook maken we kennis met een nieuwe Arc, genaamd de Arc Turbine. Dit is een vliegende Arc en hoewel deze er vrij onschuldig uitziet, kan hij toch behoorlijk gemeen zijn als je eenmaal de confrontatie met hem opzoekt.

Naast nieuwe cosmetische items, introduceert Riven Tide ook een nieuw soort augment, namelijk de Mk. 3 (smoke). Ook is het team nog druk bezig om de juiste balans te vinden, aangezien zij merken dat bepaalde tactische augments niet worden gebruikt.

Tot slot zijn er nog allerlei wapens en gadgets voorzien van nerfs en bugs en daarvoor raden we je even de link te checken die hier boven in het bericht staat. Dan krijg je uitgebreid alle details voor deze update voorgeschoteld.