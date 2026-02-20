Embark Studios heeft bevestigd wat ‘Shrouded Sky’ zo mysterieus maakt, wanneer de volgende grote Arc Raiders-update over een paar dagen verschijnt.

De volgende update voor ARC Raiders verschijnt op 24 februari en introduceert een nieuwe, kleinschalige ARC-vijand, een wijziging van een level , een aantal nieuwe missies, een expeditie project en een nieuwe level conditie.

In een nieuwe blogpost heeft Embark Studios bevestigd wat er op 24 februari met Shrouded Sky komt, met de focus op de nieuwe kaartconditie. Op basis van de beschikbare gegevens dachten we al dat het een ‘Toxic Swamp’-conditie zou worden, maar dat staat mogelijk voor een latere update gepland.

Bij de komende update kunnen spelers dus een orkaan verwachten. Dit zal het weer en de fysica van de game veranderen, met krachtige winden die spelers flink zullen beïnvloeden tijdens het verkennen van de levels:

“De wind zal je navigatie aan de oppervlakte beïnvloeden. Met de wind in de rug voel je je snel en wendbaar, maar vechten tegen de storm zal je snelheid afremmen en je uithoudingsvermogen snel uitputten. Werpbare voorwerpen gedragen zich ook anders onder deze omstandigheden, en het kan even duren voordat je de baan van werpbare voorwerpen zoals granaten onder de knie hebt. Andere aspecten van de gameplay, zoals rook, gas en zelfs springen, worden beïnvloed door de kracht van de orkaan.”

Brokstukken vliegen met duizelingwekkende snelheid rond, raken de speler en zorgen ervoor dat het schild hapert. Embark adviseert om je schild helemaal te verwijderen, omdat de rondvliegende brokstukken je schild zullen beschadigen en vonken zullen veroorzaken, waardoor je heel goed zichtbaar wordt.

Bovendien zal de zichtbaarheid in Shrouded Sky onder de orkaan level conditie aanzienlijk afnemen. Spelers zullen zich omhuld zien door dikke mist, waardoor het bijna onmogelijk is om ARC en andere Raiders te spotten. Dat, in combinatie met de ‘huilende winden’, betekent dat navigeren op de kaarten veel moeilijker zal zijn dan normaal.

Daarentegen moeten de beloningen wel hoger zijn dan normaal. Door de winden zijn er Fist Waves Caches te vinden. Deze bevatten zeldzame items die zijn opgedoken, die door de hevige wind en de aanhoudende regen aan de oppervlakte zijn gekomen.