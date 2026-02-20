God of War Ragnarök dataminer vindt mogelijk link naar volgende game

Een dataminer heeft bestanden gevonden in God of War: Ragnarök, die de hoop na een God of War in Egypte weer springlevend maken.

De dataminer wist in de bestanden van Ragnarök een gesprek te vinden waarin Athena genoemd wordt, maar ook een Egyptische kat. Op de subreddit r/GodofWarRagnarok meldt de dataminer meer over de bestanden die hij heeft gevonden. Het is overigens ook belangrijk om erbij te vermelden dat deze dataminer in het verleden ook al bestanden vond in God of War 2018 waarin gebeurtenissen van Ragnarök werden vermeld. Dit ging onder andere over het feit dat Atreus in een beer kon veranderen en dat hij Tyr zou vinden). Nu heeft hij dus ook zulke bestanden gevonden in diens opvolger.

De gevonden data gaat over een scene die over Athena, Atreus en Odin gaat. De Griekse godin van de wijsheid wordt in dit filmpje ook wel het ‘gehulde figuur’ genoemd. Athena’s dialogen zijn “To lefkó fídi tha se fáei”, wat Grieks is voor “De witte slang zal je opeten”, en “Eén heeft ons in de steek gelaten. Eén heeft ons verstoten”, waarschijnlijk verwijzend naar Odin die de wezens uit de hogere sferen in de steek liet en Atreus die het masker verwierp.

Er is ook een tussenfilmpje met Atreus, waarin hij praat met een personage genaamd ‘Mau’. Mau is in het Egyptisch ook een kat en “een van de manifestaties van de zonnegod Ra”. Het personage Mau is qua taal net als Groot uit het MCU, die alleen ‘Ik ben Groot’ gezegt. Mau zegt in zijn geval dan alleen ‘mau’, maar Atreus lijkt te begrijpen wat hij bedoelt. De gesprekken zouden als volgt gaan:

Athena-cutscene:

Gehulde figuur: “To lefkó fídi tha se fáei.”

Gehulde figuur: “Eén heeft ons in de steek gelaten. Eén heeft ons afgewezen.”

Athena: “We hebben een probleem.”

Atreus en Mau-cutscene:

Atreus: “Word wakker. Ik denk dat we er bijna zijn.”

Mau: “Mau?”

Atreus: “Hé, je stond erop mee te gaan. Kom op, laten we eens kijken.”

Mau: “Mau.”

Atreus: “Ik hoop dat je gelijk hebt. Het klinkt alsof we het gevonden hebben.”

De bestanden kunnen uiteraard bedoeld zijn geweest als DLC voor de game, maar kan dus ook voor een volgende game zijn bedoeld of gewoon helemaal nooit kunnen worden gebruikt. Vooralsnog raden we het jullie aan om het met een flinke korrel zout te nemen.

Echter gaf Cristopher Judge onlangs wel per ongeluk aan een YouTuber te kennen dat we deze zomer een onthulling kunnen verwachten van een game met hem daarin, maar wil dit ook vooralsnog niks zeggen.