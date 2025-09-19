Kratos heeft volgens geruchten een “Egyptisch zwaard” in volgende God of War

Het was enige tijd stil rondom de geruchten over een God of War in Egypte, maar journalist Tom Henderson heeft ze weer aangewakkerd. Hij claimt namelijk dat Kratos in de volgende nog onaangekondigde God of War een “Egyptisch zwaard” zal dragen.

Dat meldt hij in de nieuwste podcast van Insider Gaming en daarbij geeft hij duidelijk te kennen dat het gaat om een volgend deel in de God of War serie en dus niet een uitbreiding voor God of War: Ragnarok. Kratos zou dus een “Egyptisch zwaard” dragen, maar de journalist weet zelf even niet te melden hoe dat zwaard precies heet. Het zou in ieder geval veel weg hebben op één van de zwaarden van Prince of Persia. Daarmee opent hij de deuren weer voor de geruchten over een God of War in Egypte.

Er wordt namelijk al maanden gespeculeerd over de game waar Sony’s Santa Monica Studio mee bezig zou zijn. Zo werd er dus een game in Egypte geopperd, maar ook een 2.5D Metroidvania. Ook zou een terugkeer naar Griekenland een mogelijkheid zijn, al zou dat natuurlijk ook gecombineerd kunnen worden met het Metroidvania genre.

Die Metroidvania haalt Tom Henderson ook nog even aan tijdens de podcast, maar die zou volgens de journalist een op zichzelf staand project zijn en niet het volgende hoofddeel worden. Op het moment van schrijven is er nog helemaal niks bevestigd, dus neem alles vooralsnog met een flinke korrel zout.