Fable uitgesteld naar februari 2027 wegens “drukke releaseschema”

Playground Games en Microsoft hebben laten weten dat we iets langer op Fable zullen moeten wachten. De game stond eigenlijk voor deze herfst gepland, maar zal pas in februari 2027 verschijnen.

Volgens Microsoft heeft dit te maken met de “drukke releaseschema van dit najaar” met games als GTA 6, Call of Duty Modern Warfare 4, Gears of War E-day en Halo Campaign Evolved.

De platformhouder vindt dat de Fable reboot “het moment verdient” en heeft daardoor besloten om de game in februari 2027 uit te brengen. Gelukkig hoeven fans niet lang te wachten op nieuwe beelden van de game, want Fable zal onderdeel uitmaken van de komende Xbox Games Showcase van 7 juni.

Het is overigens niet geheel verrassend dat de game is uitgesteld. Vorige maand meldde Jeff Grubb al dat Microsoft bang was dat de release van GTA 6 de game zou kunnen overschaduwen. Kijken jullie uit naar de release van Fable?

Overigens wordt de open wereld actie-RPG ontwikkeld door Forza Horizon-ontwikkelaar Playground Games. Leuk nieuwtje: enkele voormalig medewerkers daarvan gaan volgende week hun open wereld racegame onthullen!