Sony komt op 2 juni met nieuwe State of Play met onder andere Wolverine

Sony heeft vandaag bevestigd begin volgende maand met een nieuwe State of Play te zullen komen. Deze brengt in ieder geval een uitgebreide blik op Marvel’s Wolverine!

De vorige State of Play dateert alweer van februari van dit jaar en daar werden games als Saros, Marathon en Beast of Reincarnation getoond en de remake van de God of War trilogie aangekondigd.

De volgende State of Play zal dus gedeeltelijk in het teken staan van het aankomende Marvel’s Wolverine. De show zal op 2 juni om 23:00 live gaan en ruim een uur duren. Het is niet bekend welke games er nog meer de revue zullen passeren, maar er wordt wel gespeculeerd over een mogelijke onthulling van Hogwarts Legacy 2.

De laatste keer dat Marvel’s Wolverine werd getoond tijdens een State of Play was in 2025, toen we een actievolle trailer te zien kregen, maar weinig details over de gameplay. Deze keer kunnen spelers een sterkere focus op de gameplay verwachten, met een diepgaande blik op de systemen, mechanieken en meer van de game. Daarnaast is het interessant om te zien welke andere verrassingen PlayStation voor ons in petto heeft, zoals nieuwe updates en game-onthullingen. We zullen tot 2 juni moeten wachten om erachter te komen.