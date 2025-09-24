Marvel’s Wolverine verschijnt eind volgend jaar!

De State of Play van Sony sloot af met een bloed overgoten trailer van Marvel’s Wolverine, inclusief gameplay! Check hem vooral snel!

In de trailer zien we een aantal X-men personages, naast Wolverine natuurlijk. Zo is Mystique van de partij en ook zien we Omega Red. De trailer toont in ieder geval veel actie en dus vele liters bloed. Enjoy!

Marvel’s Wolverine werd in 2021 aangekondigd en door een ransomware aanval moest Insomniac Games een hoop veranderen. We weten nu dus dat we eind volgend jaar met de game aan de slag gaan!