Destruction AllStars alleen nog offline speelbaar

Sony heeft laten weten dat Destruction AllStars niet meer te koop is en ook niet meer online is te spelen.

De game waarin spelers in wagens te lijf gaan verscheen in 2021 en is ontwikkeld door Lucid Games. De game werd met gemengde scores ontvangen en werd uiteindelijk als PlayStation Plus-game uitgebracht.

Nu heeft Sony eerder deze week de game uit de PlayStation Store gehaald en ook de servers van de game gesloten. Tot 25 november kunnen spelers alle offline modi nog wel spelen en daarna nog alleen de offline Arcade modus singleplayer uitdagingen.

De aankondiging luidt echter dat de “functionaliteit en de spelervaring” mogelijk worden beïnvloed doordat de servers offline zijn gehaald.

“Vanwege aanhoudende technische problemen blijven de multiplayerdiensten voor Destruction AllStars op PlayStation 5-consoles offline en zijn ze niet langer beschikbaar. We waarderen de steun en het enthousiasme van de Destruction AllStars-community.”

Hebben jullie Destruction AllStars een kans gegeven? Wat vonden jullie van de game?