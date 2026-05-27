Resident Evil: Requiem demo nu speelbaar

Capcom heeft een demo uitgebracht van Resident Evil: Requiem. De demo geeft een inkijkje op een van de beste games van dit jaar!

Mocht je de game nog geen kans hebben gegeven, kun je nu dus een demo downloaden en alsnog met de game aan de slag gaan. De demo is op alle platformen te spelen, dus de PC (Steam en Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2.

In de demo kunnen spelers een deel van het avontuur van zowel Grace Ashcroft als Leon S. Kennedy volgen. Qua gameplay zijn die verhalen ook anders, want die van Leon is meer op actie georiënteerd en die van Grace is een klassieke survival horror-ervaring.

Helaas kunnen spelers die de demo hebben gespeeld hun progressie niet meenemen na de volledige versie. De demo is dus echt alleen om nieuwe spelers kennis te laten maken met de game.

Resident Evil: Requiem verscheen op 27 februari en scoorde meteen goede cijfers. Ook ging de game in een mum van tijd vijf miljoen exemplaren van de game over de toonbank.