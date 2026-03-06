Resident Evil Requiem scoort hoge cijfers en meer in overig nieuws week 10

De releases vliegen ons weer om de oren, maar ook het nieuws stopt niet. Hier komen de nieuwtjes van de week, enjoy!

Nieuws

Stellar Blade ontwikkelaar Shift Up wil hun eigen games gaan uitgeven. In een aantal vacatures blijkt dat men de wens heeft om de mogelijkheden van de studio voor zelfpublicatie uit te breiden om “intern ontwikkelde titels te ondersteunen op console- en pc-platforms”.

Op dezelfde vacaturepagina zijn vacatures te vinden voor Stellar Blade 2, waaronder een PC Combat Designer. Samen met de wens om zelf games te publiceren, lijkt de kans groot dat de sequel vanaf release een multiplatform game gaat worden.

Resident Evil Requiem wordt niet alleen door de critici met open armen ontvangen. Ook het grote publiek smult van het nieuwste avontuur van Capcom. De game heeft op Metacritic de hoogste score gescoord en staat nu op een gedeelde eerste plek met Clair Obscur: Expedition 33! Bovendien doet de game het ook in de verkopen erg goed, want in vijf dagen tijd gingen er vijf miljoen exemplaren van de game over de toonbank!

Iron Galaxy Studios lijkt op een hele aparte manier te hebben onthuld dat zij de ontwikkelaars zijn van de Fallout remasters. Op LinkedIn plaatste het bedrijf een foto met daarin de iconische tekst “Please Stand By” en deze lijkt direct uit Fallout: New Vegas te zijn gepikt. Helaas bleek later deze week dat Iron Galaxy niet de remakes maakt, maar dat men het scherm standaard gebruikt voor meetings.

Nope! There is nothing to see here. Sorry to disturb the volcanoes, but that was just a BTS look at our company meeting. We use that slide every month and has nothing to do with anything Fallout being worked on. As you can imagine, we love Fallout, too. Now pardon us as we… https://t.co/izbzuNUp0w — Iron Galaxy Studios (@IronGalaxy) March 3, 2026

Of de ESRB heeft een foutje gemaakt of Marathon komt in de nabije toekomst naar de PlayStation 4 en Xbox One. De classificatieraad heeft de platformen bij de classificering van de game genoteerd, terwijl de game er niet voor is aangekondigd.

Het lijkt erop dat de game-industrie opnieuw te maken krijgt met een golf van ontslagen, nu nDreams aankondigt dat bijna 80 banen op de tocht staan. In een verklaring van 5 maart op het officiële LinkedIn-account van nDreams werden enkele grote veranderingen binnen het bedrijf toegelicht:

“Ons team is vandaag op de hoogte gebracht van voorstellen om nDreams te herstructureren, waaronder een aanzienlijke reductie van het totale personeelsbestand. Deze veranderingen zullen gevolgen hebben voor alle niveaus en meerdere teams, inclusief het senior management.”

De Amerikaanse overheid plaatste afgelopen woensdag een filmpje van de aanvallen op Iran, maar dan een parodieversie. De beelden bevatten namelijk referenties naar Call of Duty. Opvallend detail: Activision zou Infinity Ward ooit onder druk hebben gezet om een Call of Duty te maken waarin Israël door Iran wordt aangevallen. De game kwam er uiteindelijk nooit omdat de ontwikkelaars het zelf niet zagen zitten.

This doesn’t surprise me. I remember after Activision took over post-Respawn formation there was a very awkward pressure from Activision for us to make the next CoD about Iran attacking Israel. Luckily the vast majority of our devs were disgusted by the idea and it got shot down. https://t.co/taTIsQUklI — Chance Glasco (@ChanceGlasco) March 4, 2026

De vraag naar Nintendo Switch 2-games zou volgens Bloomberg minder hoog zijn als bij diens voorganger. Dit heeft volgens de site te maken met de prijs van NAND-geheugen. Switch 2-games zouden groter zijn qua bestandsformaat en daardoor zou de 256GB aan geheugen relatief snel vol raken. Nintendo probeert dit nog wel op te lossen door de kosten te drukken met hun eigen microSD Express-kaarten, die met kortingen van retailers ongeveer de helft van de marktprijs kosten.

Fortnite gaat binnenkort een nieuwe cross-over krijgen met Cyberpunk 2077. Op social media geeft Epic Games de eerste teaser.

Good morning, Night City! We’ve got a surprise for you… pic.twitter.com/L40iI56Amx — Epic Games Store (@EpicGames) March 6, 2026

Serie/ Films

Skydance (Paramount’s moederbedrijf) lijkt de grote winnaar te worden voor de overname van Warner Bros. Discovery. Zodra de deal goed wordt gekeurd is David Ellison (CEO van Paramount) van plan om Paramount en HBO Max samen te voegen. Hoe de service gaat heten en wat het gaat kosten, is op het moment van schrijven nog niet bekend.

Er zijn weer een aantal castleden voor de God of War-serie onthuld. Het gaat om Modi, Magni, Gna en Thrud. De broers van Thor, Modi en Magni, worden gespeeld door Louis Cunningham en Ben Chapple, terwijl Evelyn Miller zich bij de cast voegt als Gna, Odins bevelhebber van de Valkyries, en Island Austin de rol van Thors dochter Thrud op zich neemt.

Nintendo heeft laten weten op 9 maart een nieuwe Super Mario Galaxy Movie Direct te zullen houden. Om 23:00 krijgen we de laatste trailer van de film voordat deze op 2 april in première gaat.

Join us on Monday, Mar 9, at 2pm PT for the #NintendoDirect featuring the final trailer for The Super Mario Galaxy Movie. Please note that no game information will be included in this presentation. Watch here: https://t.co/ERYYNEf9az pic.twitter.com/wKVBQ7ozN5 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 6, 2026

Trailers

IO Interactive heeft een nieuwe Beyond the Light dev diary van 007 First Light vrijgegeven waarin men dieper in gaat op de cast en de personages in de game. De game verschijnt op 27 mei voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2.

Ninja Gaiden 4 heeft deze week een DLC gekregen, genaamd The Two Masters. Deze brengt onder andere nieuwe wapens, vijanden en een nieuwe modus genaamd Abyssal Road. Daarin kun je als een van de protagonisten het opnemen tegen hordes vijanden. Je moet echter wel eerst de singleplayer hebben uitgespeeld. Check hier de nieuwste trailer van de DLC.

Geruchten

Nintendo viert Mario dag (10 maart / Mar(ch)10 met een aantal releases voor Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Zo verschijnen de Virtual Boy games Mario’s Tennis en Mario Clash en de Gameboy Advance game Mario vs Donkey Kong.

Sony heeft middels een trailer laten weten dat South of Midnight op 31 maart voor de PlayStation 5 zal verschijnen. De game verscheen vorig jaar al voor de PC en Xbox Series S/X en eind deze maand kunnen ook PlayStation 5-eigenaren ermee aan de slag.

Bandai Namco heeft de RPG Echoes of Aincrad: Sword Art Online aangekondigd. In de game kun je samenwerken met een door de computer gestuurde partner, maar daarbij kun je wel zelf bepalen hoe die partner de strijd aan gaat. In de onderstaande video kun je zien wat voor een soort avontuur je te wachten staat!

De streamer Ninja is gestopt met het spelen van Marathon, omdat hij vindt dat het niveau van de AI te hoog is. In de onderstaande clip krijg je te zien wat ervoor gezorgd heeft dat hij rage quit.