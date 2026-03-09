“PlayStation 6 verschijnt uiterlijk begin 2028”

Volgens insider Moore’s Law is Dead is Sony niet van plan om de PlayStation 6 uit te stellen en zal deze “gewoon” eind 2027 of uiterlijk begin 2028 verschijnen.

Er wordt de afgelopen tijd veel gespeculeerd over de mogelijke release van de nieuwste PlayStation. Zo zouden de stijgende prijzen van RAM-geheugen ervoor zorgen dat Sony de console uit zou stellen. Zo worden jaartallen als 2028 genoemd, maar ook 2029 en zelfs 2030. Niet alleen de prijzen, maar ook zo Sony vinden dat de PlayStation 5 zijn volledige potentie heeft gehaald.

De stijgende prijzen voor RAM en opslag worden herhaaldelijk genoemd als reden voor de geruchten over de vertraging, maar MLID – die beweert diverse productiedocumenten te hebben ingezien – is van mening dat het het bedrijf meer zou kosten om de contracten met fabrikanten zoals TSMC te beëindigen.

De insider heeft in het verleden al aangegeven bewijs te hebben gezien dat de PlayStation 6 in het tweede kwartaal van 2027 in productie zou gaan, en hij herhaalt die informatie in zijn nieuwste video.

Hij oppert wel dat een uitstel tot begin 2028 mogelijk is, omdat het bedrijf dan de voorraad kan aanvullen en bestaande contracten kan nakomen. Maar hij denkt niet dat de lancering veel later zal plaatsvinden.

PlayStation 6 wordt iets minder krachtig

Wat de console zelf betreft in vergelijking met Project Helix, veronderstelt hij dat deze aanzienlijk goedkoper zal zijn dan de console van Microsoft, maar over het algemeen iets minder krachtig.

Hij zegt dat de PlayStation 6 genoeg rekenkracht zal hebben voor 4K-gaming met 120 fps en denkt dat de console met PSSR 3 en de aanzienlijk verbeterde raytracing meer dan voldoende zal zijn voor hun publiek.

Hoewel de nieuwe Xbox naar verwachting betere beelden en graphics zal bieden, verwacht hij dat de prijs ergens tussen de $1.000 en $1.200 zal liggen. Microsoft heeft bevestigd dat het de installatie van externe appwinkels op de console zal toestaan, wat ook de mogelijkheid beperkt om het systeem met verlies te verkopen.

Vooralsnog moeten we dit allemaal met een korrel zout nemen, aangezien de PlayStation 6 nog niet officieel uit de doeken gedaan is. Mocht de console daadwerkelijk volgend jaar gaan verschijnen, verwachten we toch ergens dit jaar een onthulling.