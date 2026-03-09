Meer details Final Fantasy 7 Remake Part 3 onthuld

Naoki Hamaguchi, de regisseur van het derde deel van de Final Fantasy 7 remake heeft wat meer details over de game onthuld.

Zo heeft Hamaguchi onthult dat er een aantal nieuwe locaties zijn, zoals Rocket Town, maar ook zullen spelers de ruimte in gaan. Dit zijn elementen die de ontwikkelaar al tijdens de ontwikkeling van Rebirth heeft aangepast. Ook heeft hij mogelijk een teaser gegeven voor een onderwater gedeelte, aangezien Hamaguchi het heeft over het feit dat Toriyama het duiksubmarine-gedeelte al heeft behandeld.

Daarnaast heeft de regisseur ook verklapt dat Wutai zal terugkeren in de game en dat heeft te danken aan de prominentere rol van Yuffie. Hij claimt zelfs dat fans hem zouden uitfluiten als het personage niet zou terugkeren.

Ook heeft de beste man onthuld dat de gedeeltes met Highwind zijn uitgebreid in dit deel en dat vliegende secties een belangrijke rol zullen vertolken. Zo kunnen spelers veel actie in de lucht verwachten. Chocobo’s zullen ook op een andere manier “te gebruiken” zijn in de game, maar daarover wilde de regisseur niet verder op in gaan.

Tot slot herhaalde Hamaguchi dat het feit dat de game ook naar de Switch 2 en Xbox Series S/ X komt geen problemen zal geven bij andere platformen qua perfomances en dergelijke. Bovendien werd het eerste deel van de remake op die platformen erg goed ontvangen door zowel de pers als het publiek.

Het derde deel van de Final Fantasy 7 Remake zou niet heel lang meer op zich laten wachten. Het lijkt erop dat het een kwestie van maanden is voor we de eerste trailer van de game krijgen voorgeschoteld!