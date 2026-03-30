Ontwikkeling Final Fantasy 9 remake vooralsnog gepauzeerd

Het laatste nieuws over de mogelijke remake van Final Fantasy 9 door Square Enix is geen goed nieuws voor degenen die hoopten de remake binnenkort te kunnen spelen.

De remakes van Final Fantasy 7 hebben de klassieke Sony PlayStation-titel nieuw leven ingeblazen. De remakes zijn uitgegroeid tot een trilogie en hebben zelfs plotdetails van de titel aangepast. Onlangs deelde de bekende leaker NateTheHate de nieuwste informatie die hij had gehoord over een mogelijke remake van het negende deel in de klassieke JRPG-franchise.

In zijn podcast onthulde NateTheHate dat de Final Fantasy 9 remake nog steeds “in de ijskast” staat bij Square Enix. Hij gaf echter wel aan dat de studio in de toekomst altijd weer aan het project zou kunnen werken.

“De laatste update die ik erover had, was dat de game nog steeds in de ijskast staat. Dat het bij Square Enix in de ijskast staat, kan betekenen dat ze er ooit nog eens aan werken, maar voor zover ik weet is er nog geen nieuwe ontwikkeling. Hopelijk pakt Square Enix het project ooit weer op en zien we misschien ooit een Final Fantasy 9-remake verschijnen.”

In diezelfde podcast geeft de insider te kennen dat Nintendo grote plannen heeft dit jaar met onder andere een nieuwe Star Fox game en een remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Voor een nieuwe 3D Mario game zouden we nog een jaar geduld moeten hebben.

Mocht je de originele Final Fantasy 9 nooit gespeeld hebben, kun je die wel spelen, aangezien die op de PC en Nintendo Switch verkrijgbaar is.