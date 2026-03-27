Crimson Desert bereikt nieuw mijlpaal en meer in overig nieuws week 13

Naast een drukke Xbox Partner Preview was er ook nog een hoop ander nieuws te melden. Uiteraard hebben we de overige nieuwtjes voor jullie kort samengevat!

Nieuws

Volgens een analysebedrijf zijn er ongeveer 1,2 miljoen exemplaren van Marathon over de (digitale) toonbank gevlogen. Opvallend genoeg is daarvan “slechts” 19 procent (217.000 exemplaren) op de PlayStation 5 van verkocht, 11% op de Xbox Series S/ X (133.000) en maar liefst 70 procent op Steam (ruim 800.000).

Nintendo gaat wat minder Nintendo Switch 2-consoles maken voor de Amerikaanse markt. De platformhouder verwachten eigenlijk zes miljoen exemplaren van de nieuwste hybride console nodig te hebben, maar dat worden er maar vier miljoen. Volgens Amir Anvarzadeh, aandelenstrateeg bij Asymmetric Advisors, heeft dit vooral te maken met de wat matige line-up aan games.

Crimson Desert blijft het goed doen qua verkopen en ook qua kritieken krijgt de game steeds meer lovende woorden. In de eerste 24 uur van de verkoop gingen er twee miljoen exemplaren over de (digitale) toonbank en vier dagen later is het mijlpaal van drie miljoen al bereikt.

We are grateful to share #CrimsonDesert has sold through 3 million copies worldwide. To everyone who has stepped into Pywel and shared this journey with us, thank you.

— Crimson Desert (@CrimsonDesert_) March 24, 2026

De industrie is nog alles behalve veilig van nieuwe ontslagrondes. Zo heeft Meta een flinke herstructurering aangekondigd. Het bedrijf gaat voornamelijk bezuinigen op de Reality Lab-divisie, die verantwoordelijk is voor virtual reality en de metaverse. Het bedrijf gaat in AI investeren, want dat is volgens CEO Mark Zuckberg de toekomst. Immers kan een project nu door één iemand worden gemaakt, waar voorheen grote teams voor nodig waren.

Replaced, de 2.5D pixelart game van Sad Cat Studios, zal je zo’n acht uur zoet houden. Daar kun je volgens regisseur Yura Zhdanovich en componist Igor Gritsay nog zo’n drie à vier uur aan toevoegen als je alle optionele content speelt.

Serie/ Films

Kirsten Dunst zal volgend jaar te zien zijn als Alex in de sequel op de Minecraft film. Deze zal vanaf 23 juli 2027 op het witte doek te zien zijn.

De God of War serie van Amazon Prime heeft weer een actrice weten te strikken. Dit keer gaat het om Sonya Walger, bekend van Lost en For All Mankind, die de rol van Freya zal vertolken. Freya speelt een behoorlijke rol in de serie, waarin zij Kratos en Atreus een helpende hand biedt.

Glen Powell krijgt een rol in de Super Mario Galaxy Movie en het is een opvallende rol, want hij gaat namelijk Fox McCloud spelen. Of het een hint is na de nieuwe game die mogelijk van in ontwikkeling is of dat er wellicht een film van wordt gemaakt, is uiteraard nog niet bekend. Volgende week (1 april) draait de film in de bioscopen.

Trailers

Peni Parker is onthuld als speelbare personage in Marvel Tokon: Fighting Souls. De Japans-Amerikaanse studente wordt uiteraard voorzien van haar mecha-pak SP//dr. De game verschijnt op 6 augustus voor de PC (Steam en Epic Games Store) en PlayStation 5.

Pokémon Champions verschijnt op 8 april op de Nintendo Switch en zal diezelfde dag een update krijgen, zodat de Switch 2-versie gebruik kan maken van de extra rekenkracht van de console. De game verschijnt later dit jaar ook voor iOS en Android-apparaten. Check hieronder de video om alles te weten te komen over de multiplayergame.

Minecraft Dungeons krijgt later dit jaar een sequel voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X, Nintendo Switch en Switch 2. Dat werd tijdens Minecraft Live 2026 aangekondigd. Ook werd daar een pretpark aangekondigd dat volgend jaar in het Verenigd Koninkrijk zal worden geopend.

Sinds deze week kunnen ook Switch 2-eigenaren aan de slag met Disney Dreamlight Valley. Mocht je de Switch-versie in huis hebben (die je ook op de Switch 2 kunt spelen), kun je deze gratis updaten naar de Switch 2 editie. Deze brengt onder andere kortere laadtijden, verbeterde framerate, hogere resolutie en een hoger itemlimiet van 6000.

Voor Sonic Racing: Crossworlds-spelers is er deze week de Mega Man Pack verschenen. Deze kost €29,99, maar maakt ook deel uit van de season pass van de Digital Deluxe Edition van de game.

Directive 8020, een nieuw deel in de Dark Pictures Anthology, gaat gebruik maken van de extra kracht van de PlayStation 5 Pro. In een nieuwe video laat Supermassive Games weten waar eigenaren van de krachtigste PlayStation kunnen verwachten.

Vanaf vandaag kunnen Switch 2-eigenaren aan de slag met Kena: Bridge of Spirits en om dit te vieren, is de launch trailer van de game vrijgegeven.

Geruchten

Het lijkt erop dat Capcom Devil May Cry 5 na de Nintendo Switch 2 zal brengen. Via de Taiwanese classificatieraad is namelijk Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition gespot, die alleen na de Switch 2 lijkt te komen. Het is overigens niets nieuws dat dergelijke bedrijven zoiets per ongeluk uitlekken. Dat gebeurde in het verleden ook met games als Crash Bandicoot 4, de consoleversie van Company of Heroes 3, de PlayStation-versies van The Ascent en de releasedatum van Halo Infinite.