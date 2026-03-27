Nintendo werkt mogelijk aan Ocarina of Time remake en nieuwe Star Fox

Volgens een bekende insider heeft Nintendo grote plannen om Star Fox weer op de kaart te zetten, maar is er ook een remake van The Legend of Zelda Ocarina of Time in ontwikkeling.

Nintendo zou volgens Nate the Hate een remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor de feestdagen van 2026 willen uitbrengen. De game verscheen oorspronkelijk in 1998 voor de Nintendo 64 en werd gezien als de beste game ooit gemaakt. Bovendien was het een van de grondleggers van 3D actie-avonturengames. In 2011 verscheen er ook nog een vernieuwde versie van de game op de Nintendo 3DS.

Daarnaast zou “Big N” bezig zijn met een nieuwe Star Fox, die ergens komende zomer zou moeten verschijnen. Het zou gaan om een nieuwe game met de klassieke gameplay, dus on-rails met de bekende Arwings. Opvallend genoeg werd gisteren wel bekend dat Fox McCloud een rol zal krijgen in de Super Mario Galaxy Movie.

Hierbij blijft het overigens niet, want er waren een hoop fans teleurgesteld omdat Donkey Kong Bonanza (welke overigens echt de moeite waard is) verscheen en niet een nieuwe 3D Mario-game. Echter blijkt deze wel in ontwikkeling te zijn, maar deze zou pas op zijn vroegst in 2027 verschijnen.

Voor de Nintendo Switch 2 zouden Splatoon Raiders, Rhythm Heaven Groove en Fire Emblem: Fortune’s Weave voor de zomer in de planning staan. Ditzelfde geldt ook voor een nieuwe Switch Sports-game. In het tweede deel van het jaar zouden er ook Pikmin 4 en Xenoblade Chronicles 2 op de planning staan, net als FromSoftware’s The Duskbloods.

Nintendo zou deze games in een Direct gaan tonen en dat gebeurt dit jaar nog voor juni, aangezien een hoop games voor de zomer in de planning staan. Hierdoor zou de “traditionele” Direct die in juni werd gehouden niet meer worden gehouden.

Hoewel Nate the Hate dit geheel uit zijn duim had kunnen zuigen, ondanks diens reputatie als betrouwbare insider, wordt zijn informatie bevestigd door VGC dat ook soortgelijke geluiden heeft opgevangen.