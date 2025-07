Review: Donkey Kong Bananza – een ijzersterke platformer!

We waren al enthousiast toen we Donkey Kong Bananza in Zaandam mochten spelen en nu we de volledige game onder handen hebben genomen, zijn we dat nog steeds! Waarom? Dat lees je in de review!

Meerdere lagen

In Donkey Kong Bananza krijgen we voor het eerst in decennia weer een echte 3D Donkey Kong-game voorgeschoteld. Met de ontwikkelaar van Super Mario Odyssey erbij kon het haast niet meer misgaan en dat is ook niet gebeurd ook. In de game wordt Donkey aan het werk gezet in een mijn, waar hij op zoek gaat naar speciale bananen genaamd Banandium. Echter wordt zijn werkdag snel verpest als alle bananen worden gestolen. Uiteraard tijd om er weer achter aan te gaan.

Nadat DK een pratende rots tegenkomt, die later omgetoverd wordt tot Pauline (die al vanaf het begin van deze serie betrokken is) willen de twee maar één ding: terug naar het oppervlak zien te komen. Wat volgt is een avontuur onder het eiland Inglot en de vele lagen die eronder zitten. Elk laag bevat een nieuwe wereld en elke wereld is weer een pret om te verkennen.

De beste manier om de levels te verkennen is door zoveel mogelijk te slopen. Muren, vloeren en allerlei andere oppervlakken kunnen bijna allemaal worden gesloopt en bevatten niet alleen goud om onder andere items mee te kopen, maar ook soms wegen naar verborgen bananen!

Ondanks dat slopen misschien wel de grootste tijdsbesteding in de game is, biedt deze veel meer dan dat. De game bevat namelijk ook allerlei uitdagingen om bananen te kunnen scoren, maar ook een flink aantal vijanden en verschillende (eind)bazen. Ik moet toch even zeggen dat daar een aantal best pittige tussen zitten.

Bij de uitdagingen kun je ook allerlei verwijzingen verwachten naar voorgaande Donkey Kong games, waaronder oude vertrouwde 2,5D platformlevels en allerlei andere knipogen naar het rijke verleden van de bekendste gorilla ter wereld. Ook in de verschillende lagen kom je diverse personages tegen die een verleden hebben met de titulaire held.

Meer dan een platformer

De bananen verzamel je overigens niet alleen omdat DK ze zo lekker vindt, maar ook omdat je daarmee bepaalde vaardigheden kunt upgraden. Dit varieert van het aantal hartjes in je levensbalk tot het verbeteren van het bereik van je sonar wanneer je een handklap geeft.

Daarnaast kan het ook je Bananza-vormen sterker maken. Bananza hoor ik je denken?! Ja, Bananza is een transformatie waarbij DK voor een bepaalde tijd extra krachten krijgt. Zo verandert DK in een zebra waardoor hij op zachtere oppervlakken kan rennen zonder er doorheen te zakken of in een slang waardoor hij hogere sprongen kan maken.

Deze upgrades aan de vaardigheden en de verschillende Bananza’s zorgen ervoor dat de game constant fris aan blijven voelen en dat het ook aantrekkelijk maken om toch even terug te gaan naar een bepaalde laag, want wie weet kun je nu die ene banaan wel halen!

Daarnaast zal ik niks spoilen over het verhaal, want die is op zich al de moeite waard om zelf mee te maken. Echter na het voltooien van de game kom je in een soort New Game + terecht, waardoor je alsnog de mogelijkheid krijgt om alle bananen die je gemist hebt alsnog kunt verzamelen.

Om je een indicatie te geven over de tijdsbestek die je kwijt bent: voor het voltooien van de game ben je zeker tussen de 15 en 20 uur kwijt en als je alle bananen, outfits en dergelijke te ontgrendelen, kan het gerust een uurtje of 50 duren!

Een flinke klapper!

Nintendo heeft met Donkey Kong Bananza weer een geweldige game aan hun catalogus toegevoegd. De game speelt lekker weg, kent een vermakelijk verhaal en ziet er bovendien erg goed uit op de Nintendo Switch 2. De game kent als enige minpuntje eigenlijk dat er soms wat framedrops zijn. Dat is gelukkig maar heel zelden, wanneer je in Bananza heel veel sloopt en er dus veel goudwerk en brokstukken in de rondte vliegen en in een bepaald gevecht met een eindbaas. Tijdens het spelen van de game is dat hoogstens een keer of vier voorgekomen en dus echt niet iets wat erg storend is.

Het brengt je dan een geweldig goede platformer en een game die zeker mee gaat dingen aan de Game of the Year! Hoewel we stiekem op de redactie hoopten op een 3D Mario game voor de Nintendo Switch 2 laat Nintendo zien dat ook Donkey Kong het in huis heeft om met een knaller van een game op de proppen te komen. Oh ja en er zitten een aantal uitdagingen tussen die behoorlijk pittig kunnen zijn. Hoe vaak het niet gebeurde dat de teller van de uitdaging net op nul zou gaan, maar ik hem net gehaald had!

Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Nintendo

Releasedatum: 17 juli 2025

Platformen: Nintendo Switch 2

Gespeeld op: Nintendo Switch 2