Star Fox aangekondigd voor de Nintendo Switch 2 en releasedatum onthuld

Alle systemen op 100%: in The Super Mario Galaxy Movie hebben filmbezoekers Fox McCloud al in actie gezien en binnenkort kunnen spelers zelf met Fox en zijn team de ruimte in vliegen op de Nintendo Switch 2.

In de Nintendo Direct van vandaag, die geheel uit het niets kwam, kondigde Nintendo Star Fox aan, een avonturengame vol actie die gebaseerd is op Lylat Wars voor de Nintendo 64. De game komt op 25 juni naar de Nintendo Switch 2. Ervaar nieuwe en terugkerende spelstanden tijdens een gevaarlijke missie om het Lylat-stelsel te redden, dat nu dankzij een flinke visuele opknapbeurt in meer detail kan worden verkend.

De boosaardige wetenschapper Andross wil het Lylat-sterrenstelsel veroveren en alleen Fox McCloud en het Star Fox-team kunnen hem tegenhouden. Bestuur je Arwing en reis door het stelsel terwijl je het tegen de vijandige vloot opneemt en voer spannende luchtmanoeuvres uit om tegenstanders af te schudden, zoals barrel rolls en loopings. Als je de game meerdere keren speelt, kun je andere routes door het Lylat-stelsel ontdekken, en nieuwe missies en diverse uitdagingen aangaan. Daarnaast kun je tegen andere spelers spelen in nieuwe 4-tegen-4-luchtgevechten.

Star Fox is een filmische versie van Lylat Wars met compleet vernieuwde personage-ontwerpen en een nieuw uiterlijk voor elk level. Verder zijn er gedetailleerde cutscenes, volledig ingesproken dialogen en een meeslepende orkestrale soundtrack. De game ondersteunt ook Joy-Con 2-muisbesturing en een gloednieuwe GameChat-functie waarmee je eruit kunt zien alsof je als je favoriete personage uit het Star Fox-universum in de cockpit zit.

Hieronder is meer informatie te vinden over de verschillende aspecten van de game:

• Een gemoderniseerd avontuur: Star Fox is gebaseerd op Lylat Wars. De game is visueel in een nieuw jasje gestoken en maakt optimaal gebruik van de prestaties van de Nintendo Switch 2. Verken verschillende planeten in het Lylat-stelsel en de astroïdengordel en sterrennevel daartussen, van de bruisende planeet Corneria tot de verlaten, vervuilde oceanen van Zoness. Er zijn ook compleet nieuwe cutscenes met volledig ingesproken dialogen en nooit eerder vertoonde missiebriefings tussen levels, waarin je nog meer over de personages en werelden in het Star Fox-universum te weten kunt komen.

• Intense ruimtegevechten: klim in je Arwing, een high-performance ruimtegevechtsjager, en haal je tegenstanders neer met laserschoten. Je kunt ook midden in de lucht remmen om je vijanden af te schudden, boosten om te versnellen, een looping maken en barrel rolls uitvoeren om vijandelijke schoten af te weren.

Nieuwe en terugkerende spelstanden: Star Fox bevat verschillende spelstanden, zoals:

• Campagne: reis langs verschillende planeten, baan je een weg door een asteroïdengordel en neem deel aan luchtgevechten in de vrije modus. Kies aan het begin tussen de moeilijkheidsgraden Makkelijk en Normaal om je vaardigheden te trainen en alle medailles te verdienen die je nodig hebt om Expert vrij te spelen. De missiedoelen die je voltooit, de vijanden die je verslaat en andere acties die je onderneemt, kunnen invloed hebben op de route die je neemt en wat je in levels tegenkomt. Als je een andere route neemt, heeft dat invloed op de levels die je bezoekt, dus er is altijd een reden om elk level opnieuw te spelen.

• Challenges: speel voltooide levels opnieuw en ga verschillende nieuwe uitdagingen aan, waarvan je sommige niet in de campagne zult vinden. Challenges zijn beschikbaar in de moeilijkheidsgraden Normaal en Expert.

• Luchtgevecht: verzamel een team om het in 4-tegen-4-gevechten tegen elkaar op te nemen. De spelers kunnen kiezen uit Team Star Fox of Team Star Wolf. Deze spelstand heeft drie levels met verschillende doelen: verover een bepaald gebied op Corneria, verzamel energiekristallen op Fichina of herover ladingen van ruimtepiraten in Sector Y. Ga samen online de strijd aan via privégevechten of sla de handen ineen met spelers van dichtbij en veraf. Met GameShare kunnen maximaal vier spelers samen lokaal of online via GameChat het luchtruim kiezen. GameShare via GameChat is alleen beschikbaar voor Nintendo Switch 2-systemen, maar met lokale GameShare kunnen compatibele games met zowel Nintendo Switch 2- als Nintendo Switch-systemen worden gedeeld.

Extra Nintendo Switch 2-functies:

• Joy-Con 2-muisbesturing: als je in je eentje de campagne of de challenges speelt, kun je met de Joy-Con 2-controller naadloos wisselen tussen knoppen- en muisbesturing. Met muisbesturing kun je intuïtief richten en als een vriend of vriendin in deze spelstanden meespeelt op hetzelfde systeem of met GameShare via GameChat, kan de een de Arwing besturen terwijl de ander schiet.

• GameChat-personage-avatars en AR-accessoires: als je via videochat in Gamechat met je vrienden praat, kun je een interactieve avatar gebruiken die je bewegingen overneemt terwijl je er als Fox McCloud of een ander lid van zijn team uitziet. Met de AR-accessoires van de game kun je ook Star Fox-oren of een Falco-snavel toevoegen, die beweegt als je praat.

