Splitgate ontwikkelaar gaat spirituele opvolger Titanfall maken

1047 Games werkt aan hun volgende game die de naam “Empulse” heeft en een spirituele opvolger van Titanfall lijkt te worden.

De redactie van Insider Gaming heeft namelijk pre-alfa beeldmateriaal van de game gezien en daar werd een game geshowd die veel weg heeft van de populaire shooter van Respawn Entertainment. Zo zagen zij een portje Team Deathmatch waarin spelers Grappling Hook en Boostpads om snel door het level te kunnen bewegen.

Maar wat spelers van Titanfall vooral heel bekend zal klinken, is dat spelers ook gebruik kunnen maken van gigantische mechs die over de kaart verspreid liggen (hoe je aan die mechs komt, kan nog veranderen ten opzichte van de beelden die werden getoond) en ze lijken opvallend veel op de mechs uit Titanfall.

Ook zouden beelden hebben laten zien hoe een spelers met een Grappling Hook om in een mech te slingeren en vervolgens het potje te domineren met de primaire wapen ervan. Hoewel het niet duidelijk is of de game mechs met verschillende vaardigheden zal bevatten, gebruikte deze specifieke mech een schild voor extra bescherming tegen vijanden en een raketwerper met een afkoeltijd.

Voor degenen die het nog niet wisten: Ian Proulx, CEO van 1047 Games, had eerder dit jaar al aangekondigd dat een klein team binnen de studio werkte aan een nieuwe actieshooter “geïnspireerd door Titanfall en Call of Duty: Black Ops 3“.

Empulse lijkt zeker een succes te kunnen worden voor 1047 Games, nadat het er niet in slaagde een publiek te bereiken met Splitgate 2/Splitgate Arena. De felle, arcade-achtige arena-kleuren van Splitgate zijn verdwenen en vervangen door een stijl die sterk lijkt op die van Ubisoft’s XDefiant

Of Empulse een publiek kan opbouwen en behouden, valt echter nog te bezien, maar als de game elementen van de mechs uit Titanfall goed kan combineren met de gameplay van Call of Duty zou het wel een succes kunnen worden.