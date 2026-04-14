Review: Crimson Desert – Tussen Ambitie en Identiteitscrisis

Met Crimson Desert probeert ontwikkelaar Pearl Abyss een grote stap te zetten binnen het open-world genre. Vanaf het eerste moment is duidelijk dat dit geen kleine game wil zijn: een gigantische wereld, uitgebreide systemen en de belofte van volledige vrijheid. Maar hoe indrukwekkend die ambitie ook is, de uiteindelijke ervaring voelt wisselvallig en soms zelfs vermoeiend.



Een wereld die indruk maakt, maar niet altijd uitnodigt

De schaal van Crimson Desert is misschien wel het meest indrukwekkende aspect. De wereld is groot, divers en zit vol met details, geheimen en achtergrondverhalen die je zelf kunt ontdekken. Net als bij veel andere open-world games word je na een korte introductie losgelaten en bepaal je zelf waar je heen gaat en wat je doet.

Wat daarbij positief opvalt, is de vrijheid in aanpak. Er zijn vaak meerdere manieren om een doel te bereiken, wat zorgt voor een gevoel van controle en creativiteit. Dit maakt het spel in potentie aantrekkelijk voor verschillende soorten spelers: van explorers tot combat-liefhebbers.

Toch mist er iets essentieels. Ondanks de hoeveelheid content en lore voelt de wereld niet altijd motiverend om verder te verkennen. Het ontbreekt aan een duidelijke “hook” die je blijft trekken. Waar andere games je nieuwsgierigheid constant prikkelen, voelt het hier soms alsof je vooral bezig bent omdat het kan, niet omdat je echt wil.

Een verhaal dat niet blijft hangen

Het narratieve aspect van Crimson Desert stelt teleur. Het verhaal volgt een vrij standaard formule en leunt zwaar op bekende tropes, zoals het “chosen one”-concept. Hierdoor voelt het voorspelbaar en mist het emotionele impact.

De introductie probeert nog een basis te leggen, maar zodra de open wereld zich opent, verliest het verhaal snel zijn grip. Personages blijven oppervlakkig en de dialogen weten zelden te overtuigen. De voice acting draagt daar helaas ook niet aan bij, met prestaties die vaak vlak en weinig memorabel zijn.

Het gevolg is dat het verhaal meer aanvoelt als een verplicht onderdeel dan als een drijvende kracht. Voor spelers die waarde hechten aan een sterke narrative ervaring, zal dit een groot minpunt zijn.

Gameplay: veel ideeën, maar weinig finesse

Op papier biedt Crimson Desert een breed scala aan gameplaymogelijkheden. In de praktijk voelt het echter regelmatig onhandig en niet volledig uitgewerkt. De besturing is een van de grootste struikelblokken, vooral op controller. Knoppen overlappen in functie en acties voelen niet altijd logisch of responsief aan.

Gevechten en beweging missen de soepelheid die je tegenwoordig verwacht van een moderne actiegame. Dit “clunky” gevoel zorgt ervoor dat zelfs simpele interacties soms frustrerend kunnen worden. Het is duidelijk dat de game nog baat zou hebben bij verdere optimalisatie en finetuning.

Wat het extra lastig maakt, is dat de game veel tijd van je vraagt. Dit is geen titel die je even oppakt; het is een investering. Maar als de basisgameplay niet prettig aanvoelt, wordt die investering al snel een drempel.

Technische prestaties laten steken vallen

Op technisch vlak is Crimson Desert een gemengd verhaal, vooral op de PlayStation 5. Het is indrukwekkend dat zo’n grote en gedetailleerde wereld überhaupt draait op de console, maar dat gaat gepaard met zichtbare compromissen.

Framedrops komen regelmatig voor, en pop-in van objecten en omgevingen haalt je soms uit de ervaring. Het voelt alsof de game primair is ontwikkeld met high-end pc’s in gedachten, waarbij de consoleversie niet altijd hetzelfde niveau weet te halen.

Een game zonder duidelijke eigen identiteit

Misschien wel het grootste probleem van Crimson Desert is dat het moeilijk is om te definiëren wat de game uniek maakt. Het combineert elementen uit verschillende bekende titels, maar voegt daar weinig echt vernieuwends aan toe.

Je herkent invloeden van andere open-world games, RPG-systemen en actie-elementen, maar nergens voelt het alsof alles samenkomt tot een eigen, onderscheidende visie. Dit maakt het lastig om de game echt te onthouden of aan te raden op basis van iets specifieks.

Een kwestie van smaak en geduld

Het is belangrijk om te benadrukken dat Crimson Desert niet per se een slechte game is. Integendeel: de ambitie is duidelijk en er zit zonder twijfel veel werk en potentie in. Voor spelers die houden van grote, open werelden en bereid zijn om veel tijd te investeren, kan dit een game zijn waar je tientallen uren in kwijt kunt.

Maar diezelfde omvang kan ook tegenwerken. Als de game niet direct klikt, voelt het al snel als een verplichting in plaats van een plezierige ervaring. Het is een titel waar je echt voor moet gaan zitten en niet iedereen zal die motivatie hebben.

Conclusie

Crimson Desert is een game die groot durft te denken en duidelijk probeert grenzen te verleggen binnen het open-world genre. Die ambitie is bewonderenswaardig en zal voor sommige spelers zeker beloond worden.

Toch wordt het totaalplaatje ondermijnd door een zwak en generiek verhaal, clunky gameplay en een gebrek aan eigen identiteit. De technische prestaties op console helpen daar ook niet bij.

Voor spelers die op zoek zijn naar een diepgaande, verhaalgedreven ervaring of een strak afgewerkte gameplay-loop, schiet Crimson Desert tekort. Maar voor wie vooral waarde hecht aan vrijheid en schaal, kan er alsnog iets te halen zijn.