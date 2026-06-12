Xbox zou “honderden” euro’s verliezen per Xbox Series S/ X die wordt verkocht

Microsoft zou volgens berichtgeving van een betrouwbare journalist wel “honderden” euro’s toe moeten leggen per verkochte Xbox Series S of X console.

De afgelopen jaren zijn alles behalve rustig geweest voor Xbox en ook lijkt de toekomst vooralsnog veel onzekerheden te brengen. Zo is de platformhouder bezig met een reorganisatie, die in juli zal worden uitgevoerd en blijkt de overname van Activision Blizzard nog niet echt te geven waar het bedrijf op had gehoopt.

Ondanks dit alles is het bedrijf vastberaden om consoles te blijven maken en draait het hun multi-platform strategie alweer een klein beetje terug door met exclusieve games te komen als Gears of War: E-Day en Clockwork Revolution. Echter is het anno 2026 helemaal niet zo’n goede business om consoles te verkopen.

Xbox moet flink toeleggen per verkochte Xbox Series console

Volgens een rapportage van Windows Central draait Xbox flinke verliezen bij de verkoop van Xbox Series consoles. Het blijkt dat het bedrijf te weinig geheugen voor vaste prijzen heeft weten te strikken, wat resulteert in negatieve marges. In het bericht meldt Jez Corden dat Microsoft “niet tientallen, maar honderden” euro’s verlies maakt op elke Xbox Series S of X console die wordt verkocht. Bovendien heeft Xbox CEO Asha Sharma al eerder laten weten dat de prijzen van geheugen met 700 procent (!) zijn gestegen sinds Xbox een prijs voor de console heeft onthuld.

Overigens is het niet zo dat Microsoft de enige is die met dit probleem heeft te dealen. Nintendo kondigde onlangs een prijsverhoging aan voor de Nintendo Switch 2 (wat overigens niet genoeg zou zijn om alle kosten te dekken), gooide ook Sony de prijzen van de PlayStation 5-consoles omhoog en is Valve vooralsnog bezig met de prijs voor de Steam Machine.

Microsoft had gehoopt dat door de overname van Activision Blizzard zij de kosten van Xbox en de Xbox Game Studios wat kon compenseren, maar helaas voor hun was Call of Duty Black Ops 7 een tegenvaller qua verkopen. Wellicht dat dit ook te maken heeft met het feit dat die game ook via Xbox Game Pass verkrijgbaar was. Dit jaar zal moeten blijken hoe loyaal de Xbox community is aan de Call of Duty franchise. Hoe denken jullie dat Xbox nog een grote ommekeer kan maken?!