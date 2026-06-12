Xbox plant massa ontslagen en gaat prioriteiten herzien

We blijven nog even bij het wat minder zoetsappige nieuws voor Xbox, nadat ze juist zo goed op weg waren met hun Xbox Games Showcase. Het bedrijf gaat wederom flink in het personeelsbestand schrappen.

Dat meldt Bloomberg (abonnement nodig om te lezen) in een bericht waarin men claimt met mensen gesproken te hebben die bekend zijn met de gang van zaken bij Microsoft.

Deze mensen konden niet zeggen hoe groot de nieuwe ontslagronde wordt, maar wel dat deze na het fiscale jaar van Microsoft (die op 30 juni eindigt) zal worden doorgevoerd.

Volgens het rapport is Xbox ook van plan om de budgetten voor marketing en enkele andere onderdelen van het bedrijf aanzienlijk te verlagen.

Xbox al jaren aan het bezuinigen

De bezuinigingen komen na een optreden van de nieuwe CEO van Xbox, Asha Sharma, tijdens de Bloomberg Tech-conferentie van afgelopen weekend. Daar gaf ze al te kennen dat ze van plan was “het bedrijf te resetten”, omdat het “niet in een gezonde positie verkeerde”.

Ze komen ook precies een jaar na de enorme banenreductie van 9.000 banen bij Microsoft afgelopen zomer, waarbij de Xbox-divisie zwaar werd getroffen. Met name een geplande reboot van Perfect Dark werd geannuleerd, evenals Everwild van Rare en andere projecten.

Microsoft heeft in 2024 en 2023 ook aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd bij de Xbox-divisie, waaronder het ontslag van 1.900 medewerkers bij Activision Blizzard, Bethesda en Xbox.

In een e-mail aan medewerkers die woensdag door Bloomberg werd ingezien en later op Xbox Wire werd gepubliceerd, schreef Asha Sharma dat de Xbox-activiteiten waren gedaald tot een “verantwoordingsmarge” van 3%, de maatstaf die Microsoft gebruikt om de winstmarge te meten.

In de mail schreef Asha Sharma het volgende over de situatie bij Xbox:

“Exclusief de overname van Activision Blizzard King hebben we de afgelopen vijf jaar meer dan 20 miljard dollar geïnvesteerd in onze content, platform en hardwaresubsidie, maar onze jaarlijkse omzet is in die periode met bijna een half miljard gedaald. Dit kan zo niet langer doorgaan.

We hebben ons studiosysteem uitgebreid toen we een constante aanvoer van content nodig hadden om aan meerdere strategieën te voldoen op het gebied van abonnementen, streaming en apparaten. Daarbij zijn we overbelast geraakt doordat we steeds veranderende strategieën moesten doorvoeren in een landschap met steeds meer beschikbare content.

We zijn de gelukkige beheerders van toonaangevende franchises met enorm potentieel en een grote vraag van spelers, maar we hebben ze niet voldoende gefinancierd om te kunnen concurreren en winnen.

Tegelijkertijd, zoals we afgelopen weekend bij de Showcase hebben gezien, is een betrouwbare aanvoer van exclusieve titels van eigen en externe ontwikkelaars en nieuwe IP cruciaal voor ons succes. We moeten de balans tussen deze aspecten en onze investeringsprioriteiten voor de komende 5 jaar opnieuw bekijken.”

Denken jullie dat Xbox nog een ommekeer kan maken of loopt het al te lang achter de feiten aan om iets tegen de moordende concurrentie te beginnen? Laat het ons vooral weten in de reacties!